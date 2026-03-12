Nie żyje była gwiazda Cracovii. Klub złożył kondolencje
Przykra informacja nadeszła z Małopolski. Klub KS Cracovia poinformował, że w zmarła Lidia Krupa-Surdyka. Wybitna piłkarka ręczna miała 91 lat.
Choć była zawodniczka odeszła 6 marca, o jej śmierci poinformowano dopiero pięć dni później. Przykrą wiadomość przekazał zespół KS Cracovii.
"Z ogromnym smutkiem i żalem informujemy, że 6 marca 2026 roku w wieku 91 lat zmarła śp. Lidia Krupa-Surdyka - jedna z najwybitniejszych postaci w historii krakowskiej i małopolskiej piłki ręcznej, wieloletnia zawodniczka KS Cracovia oraz reprezentantka Polski.
Jej odejście jest wielką stratą dla całego środowiska szczypiorniaka w Krakowie, Małopolsce i w całej Polsce" - napisano w komunikacie.
Krupa-Surdyka przez niemal całą karierę była związana z Cracovią. Wywalczyła z nią dziewięć tytułów mistrza Polski, a także sześć wicemistrzostw.
Polka grała także w reprezentacji Polski. Zanotowała w niej 37 występów. W biało-czerwonych barwach wywalczyła m.in. siódme miejsce na mistrzostwach świata w 1957 roku.Przejdź na Polsatsport.pl