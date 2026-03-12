Niepokojące wieści dla Urbana. I to tuż przed zgrupowaniem

W środę 4 marca Aston Villa grała z Chelsea w ramach 29. kolejki Premier League. Cash znalazł się w pierwszym składzie, ale swój występ zakończył już po 45 minutach. Powodem była kontuzja łydki, której nabawił się podczas tego starcia. Ostatecznie "The Villans" przegrali aż 1:4.

Reprezentant Polski został skierowany na badania, które na szczęście nie wykazały poważniejszych uszkodzeń. Wiele wskazywało na to, że Cash nie opuści żadnego meczu.



Najnowsze wieści są jednak mniej optymistyczne. Przekazał je dziennikarz "The Athletic", Jacob Tanswell.



"Matty Cash nie do końca poradził sobie z kontuzją łydki, której doznał w meczu z Chelsea, dlatego opuści pierwszy mecz z Lille. 28-latek miał nadzieję, że będzie w formie, ale miał problemy z treningami w tym tygodniu" - napisał w serwisie X.com.



Teraz Cash będzie monitorowany przez sztab medyczny klubu. W najbliższym czasie zapadnie decyzja, czy zawodnik będzie w stanie wystąpić w niedzielnym meczu z Manchesterem United.



Na wieści z pewnością czeka też sztab szkoleniowy reprezentacji Polski. Zgrupowanie rozpocznie się za półtora tygodnia.



Transmisja meczu LOSC Lille - Aston Villa w Polsacie Sport Extra 3 i online na Polsat Box Go. Początek o godzinie 18:35.