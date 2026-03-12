Niesamowity Armand Duplantis! Po raz kolejny pobił rekord świata

Duplantis poprawia rekordy świata od 6,17, które było jego pierwszym najlepszym wynikiem w historii tej konkurencji. Kolejne rekordowe wyniki są o centymetr lepsze.

Pierwszy z rekordów ustanowił sześć lat temu w Toruniu, gdzie wystartuje już za tydzień w halowych mistrzostwach świata (20-22 marca), których będzie największą gwiazdą.

BS, PAP