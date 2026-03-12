Niesamowity Armand Duplantis! Po raz kolejny pobił rekord świata

Tyczkarz Armand Duplantis skoczył podczas mityngu w Uppsali 6,31 m i po raz piętnasty w karierze poprawił rekord świata. Poprzedni najlepszy wynik w historii tej konkurencji wynosił 6,30 i należał do niego od wrześniowych mistrzostw świata w Tokio.

Lekkoatleta w żółtej koszulce i czarnych spodenkach owinięty w szwedzką flagę, trzymający w dłoni but sportowy.
fot. PAP
Armand Duplantis

Duplantis poprawia rekordy świata od 6,17, które było jego pierwszym najlepszym wynikiem w historii tej konkurencji. Kolejne rekordowe wyniki są o centymetr lepsze.

 

Pierwszy z rekordów ustanowił sześć lat temu w Toruniu, gdzie wystartuje już za tydzień w halowych mistrzostwach świata (20-22 marca), których będzie największą gwiazdą.

 

BS, PAP
