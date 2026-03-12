Novak Djoković za burtą! Obrońca tytułu górą w niesamowitym meczu

38-letni "Nole", 24-krotny mistrz wielkoszlemowy w singlu, który na kalifornijskiej pustyni ostatni tytuł wywalczył w 2016 roku, kończył spotkanie bardzo zmęczony. Po długiej wymianie na początku trzeciej partii oparł ręce na biodrach i długo dyszał.

- Ten punkt dużo mnie kosztował. Wygrałem go, ale byłem kompletnie wyczerpany. Dopiero pod koniec seta poczułem się lepiej – przyznał Djoković.

Jego słowa miały potwierdzenie w faktach, gdyż Brytyjczyk serwował na zwycięstwo przy stanie 5:4, ale rywal świetnym dropshotem zapracował na przełamanie i wyrównał stan meczu.

- Miałem po swojej stronie kibiców, wróciła energia, myślałem, że mogę wygrać - powiedział później Serb, który w 1. rundzie tej imprezy pokonał w trzech setach Kamila Majchrzaka.

W tie-breaku "wrócił" z 1-3 do 4-3, ale później popełnił dwa błędy i ostatecznie przegrał 5-7.

- Jestem niesamowicie dumny z wygranej z Novakiem - zaznaczył Draper, który niedawno wrócił do gry po półrocznej przerwie z powodu kontuzji ręki.

- Dawno nie grałem w Tourze, a żeby być jednym z najlepszych trzeba mieć dużo pewności siebie. Zachowałem koncentrację, wytrzymałem końcówkę. Staram się jak mogę, mam dobre nastawienie, ale wiem też, że do optymalnego poziomu jeszcze sporo mi brakuje - wspomniał Brytyjczyk, który w ćwierćfinale zmierzy się z Rosjaninem Daniiłem Miedwiediewem.

Wcześniej w środę 15. z rzędu zwycięstwo w tym roku odniósł lider światowego rankingu Carlos Alcaraz, który pokonał Norwega Caspera Ruuda 6:1, 7:6 (7-2).

Hiszpan jest pierwszym tenisistą, który przed ukończeniem 23. roku życia dotarł w Kalifornii do ćwierćfinału po raz piąty. Wygrał ten turniej już w 2023 i 2024 roku. W czwartek powalczy o półfinał z Brytyjczykiem Cameronem Norrie, triumfatorem edycji 2021.

PAP