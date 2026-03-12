Oskar Pieruszewski wyróżniony! Kibice wskazali na 17-latka

Piłka nożna

Oskar Pietuszewski zrobił niesamowite wrażenie na portugalskich mediach i kibicach swoim występem w starciu z Benficą. 17-latek został wyróżniony i otrzymał nagrodę dla najlepszego piłkarza tygodnia w lidze portugalskiej.

Piłkarze FC Porto na boisku podczas meczu, jeden z nich unosi ręce w geście radości, w tle pirotechnika.
fot. AFP
Oskar Pietuszewski bohaterem ligi portugalskiej

W niedzielę 8 marca rozegrany został jeden z hitów ligi portugalskiej - Benfica zmierzyła się z FC Porto. Ostatecznie mecz zakończył się remisem 2:2, jednak wielu kibiców zapamięta to starcie dzięki świetniej postawie Oskara Pietuszewskiego. 

 

ZOBACZ TAKŻE: Zażarta dyskusja wokół polskiego talentu. "Żaden rozwój"

 

Były piłkarz Jagiellonii Białystok wpisał się na listę strzelców w 40. minucie. 17-latek otrzymał bardzo dokładne podanie i stanął oko w oko z mistrzem świata - Nicolasem Otamendim. Polakowi udało się we wspaniały sposób oszukać obrońcę. Argentyńczyk próbując zatrzymać Pietuszewskiego stracił równowagę i przewrócił się. 17-latek następnie pewnie umieścił piłkę w bramce rywali. 

 

Nagranie z tej akcji szybko rozniosło się po mediach społecznościowych w Portugalii, Polsce, ale i na całym świecie. Nic zatem dziwnego, że fani postanowili nagrodzić młodego Polaka. W czwartek 12 marca ogłoszono, że Pietuszewski otrzymał nagrodę dla najlepszego piłkarza tygodnia w lidze portugalskiej. 

 

 

FC Porto swój kolejny mecz rozegra już w czwartek, kiedy w ramach rywalizacji w Lidze Konferencji zmierzy się z VfB Stuttgart. Pietuszewski nie pojawi się jednak na murawie w tym spotkaniu, ponieważ nie znalazł się w kadrze "Smoków" na zmagania w europejskim pucharze. 

 

Transmisja meczu VfB Stuttgart - FC Porto w Polsacie Sport Extra 1 i na Polsat Box Go od godziny 18:35. 

AA, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
BENFICAFC PORTOINNEOSKAR PIETUSZEWSKIPIŁKA NOŻNA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Fabiano Parisi: W piłce nigdy nie jest łatwo, co pokazała nam Jagiellonia
Zobacz także

Fiorentina - Raków Częstochowa. Transmisja TV i stream online

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 