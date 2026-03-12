Oskar Pieruszewski wyróżniony! Kibice wskazali na 17-latka

W niedzielę 8 marca rozegrany został jeden z hitów ligi portugalskiej - Benfica zmierzyła się z FC Porto. Ostatecznie mecz zakończył się remisem 2:2, jednak wielu kibiców zapamięta to starcie dzięki świetniej postawie Oskara Pietuszewskiego.

Były piłkarz Jagiellonii Białystok wpisał się na listę strzelców w 40. minucie. 17-latek otrzymał bardzo dokładne podanie i stanął oko w oko z mistrzem świata - Nicolasem Otamendim. Polakowi udało się we wspaniały sposób oszukać obrońcę. Argentyńczyk próbując zatrzymać Pietuszewskiego stracił równowagę i przewrócił się. 17-latek następnie pewnie umieścił piłkę w bramce rywali.

Nagranie z tej akcji szybko rozniosło się po mediach społecznościowych w Portugalii, Polsce, ale i na całym świecie. Nic zatem dziwnego, że fani postanowili nagrodzić młodego Polaka. W czwartek 12 marca ogłoszono, że Pietuszewski otrzymał nagrodę dla najlepszego piłkarza tygodnia w lidze portugalskiej.

Uma grande exibição no Clássico não passa despercebida ⚡️



Os adeptos recompensaram Oskar Pietuszewski com o ‘título’ de 𝙅𝙤𝙜𝙖𝙙𝙤𝙧 𝙙𝙖 𝙎𝙚𝙢𝙖𝙣𝙖 da #LigaPortugalBetclic 👏 pic.twitter.com/5upzLw1f9i — Liga Portugal (@ligaportugal) March 11, 2026

FC Porto swój kolejny mecz rozegra już w czwartek, kiedy w ramach rywalizacji w Lidze Konferencji zmierzy się z VfB Stuttgart. Pietuszewski nie pojawi się jednak na murawie w tym spotkaniu, ponieważ nie znalazł się w kadrze "Smoków" na zmagania w europejskim pucharze.

Transmisja meczu VfB Stuttgart - FC Porto w Polsacie Sport Extra 1 i na Polsat Box Go od godziny 18:35.

AA, Polsat Sport