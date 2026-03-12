Pary ćwierćfinałowe Ligi Mistrzów siatkarzy. Kto powalczy o Final Four?

W sezonie 2025/2026 w siatkarskiej Lidze Mistrzów wystartowało dwadzieścia zespołów, które podzielono na pięć grup po cztery drużyny w każdej. Najlepsze ekipy w tabeli każdej z grup automatycznie wywalczyły awans do ćwierćfinałów. Były to: Ziraat Bankkart Ankara (grupa A), Bogdanka LUK Lublin (grupa B), Sir Sicoma Monini Perugia (grupa C), Aluron CMC Warta Zawiercie (grupa D) oraz Cucine Lube Civitanova (grupa E).

Pozostałe trzy miejsca w ćwierćfinałach uzyskały drużyny, które wygrały mecze w rundzie play-off. Zagrało w niej pięć zespołów z drugich miejsc w grupach oraz najlepsza z trzeciej lokaty.

PGE Projekt Warszawa wyeliminował po zaciętej rywalizacji Itas Trentino (2:3, 3:2 i 15:11 w złotym secie). Guaguas Las Palmas wygrał rywalizację z Montpellier HSC VB. Asseco Resovia walczy o awans z Knack Roeselare.

W ćwierćfinałach dojdzie do konfrontacji dwóch polskich drużyn - Bogdanka LUK Lublin zmierzy się z PGE Projektem Warszawa. Aluron CMC Warta Zawiercie poznał swego rywala jeszcze przed rundą play-off i będzie nim włoski Cucine Lube Civitanova. Broniąca trofeum Sir Sicoma Perugia powalczy z Guaguas Las Palmas.

Turniej finałowy siatkarskiej Ligi Mistrzów odbędzie się w Turynie 16-17 maja. Cztery czołowe drużyny rozgrywek zagrają tam w dniach 16-17 maja.

Pary ćwierćfinałowe Ligi Mistrzów siatkarzy 2026:

Ziraat Bankkart Ankara – Asseco Resovia Rzeszów/Knack Roeselare

Sir Sicoma Perugia – Guaguas Las Palmas

Bogdanka LUK Lublin – PGE Projekt Warszawa

Aluron CMC Warta Zawiercie – Cucine Lube Civitanova.

LIGA MISTRZÓW SIATKARZY - WYNIKI MECZÓW I TABELE

