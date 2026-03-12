Pary ćwierćfinałowe Ligi Mistrzów siatkarzy. Kto powalczy o Final Four?

Runda play-off Ligi Mistrzów siatkarzy wyłoniła trzy drużyny, które uzupełniły grono ćwierćfinalistów. Kto wywalczył awans do czołowej ósemki? Sprawdź pary ćwierćfinałowe siatkarskiej Ligi Mistrzów.

Czterech siatkarzy w czarnych koszulkach z żółtymi napisami, stojących na boisku podczas meczu.
fot. Cyfrasport
Kto zagra w ćwierćfinałach Ligi Mistrzów siatkarzy? Pary 1/4 finału siatkarskiej LM.

W sezonie 2025/2026 w siatkarskiej Lidze Mistrzów wystartowało dwadzieścia zespołów, które podzielono na pięć grup po cztery drużyny w każdej. Najlepsze ekipy w tabeli każdej z grup automatycznie wywalczyły awans do ćwierćfinałów. Były to: Ziraat Bankkart Ankara (grupa A), Bogdanka LUK Lublin (grupa B), Sir Sicoma Monini Perugia (grupa C), Aluron CMC Warta Zawiercie (grupa D) oraz Cucine Lube Civitanova (grupa E).

 

Zobacz także: Wyniki meczów play-off Ligi Mistrzów siatkarzy. Kto awansował do ćwierćfinału?

 

Pozostałe trzy miejsca w ćwierćfinałach uzyskały drużyny, które wygrały mecze w rundzie play-off. Zagrało w niej pięć zespołów z drugich miejsc w grupach oraz najlepsza z trzeciej lokaty.

 

PGE Projekt Warszawa wyeliminował po zaciętej rywalizacji Itas Trentino (2:3, 3:2 i 15:11 w złotym secie). Guaguas Las Palmas wygrał rywalizację z Montpellier HSC VB. Asseco Resovia walczy o awans z Knack Roeselare.

 

W ćwierćfinałach dojdzie do konfrontacji dwóch polskich drużyn - Bogdanka LUK Lublin zmierzy się z PGE Projektem Warszawa. Aluron CMC Warta Zawiercie poznał swego rywala jeszcze przed rundą play-off i będzie nim włoski Cucine Lube Civitanova. Broniąca trofeum Sir Sicoma Perugia powalczy z Guaguas Las Palmas.

 

Turniej finałowy siatkarskiej Ligi Mistrzów odbędzie się w Turynie 16-17 maja. Cztery czołowe drużyny rozgrywek zagrają tam w dniach 16-17 maja.

 

Pary ćwierćfinałowe Ligi Mistrzów siatkarzy 2026:

 

Ziraat Bankkart Ankara – Asseco Resovia Rzeszów/Knack Roeselare
Sir Sicoma Perugia – Guaguas Las Palmas
Bogdanka LUK Lublin – PGE Projekt Warszawa
Aluron CMC Warta Zawiercie – Cucine Lube Civitanova.

 

LIGA MISTRZÓW SIATKARZY - WYNIKI MECZÓW I TABELE

