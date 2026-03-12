Potencjalni rywale Polaków podjęli ważną decyzję! Chodzi o selekcjonera

Dotychczasowa umowa 50-letniego Anglika obowiązywała tylko do zakończenia mundialu w USA, Kanadzie i Meksyku, o ile Szwecja by się do niego zakwalifikowała. Potter przejął drużynę "Trzech Koron" w październiku ubiegłego roku, zastępując zwolnionego Duńczyka Jona Dahla Tomassona.

- Możliwość dalszej pracy tutaj dużo dla mnie znaczy. Czuję dumę i ogromną odpowiedzialność. To dla mnie wielki dzień i fantastyczna szansa, żeby dokonać czegoś ważnego w przyszłości. Szwecja to piłkarski kraj, dumny z występów w finałach najważniejszych turniejów, do których chcemy wrócić - powiedział Potter, cytowany w komunikacie SvFF.

Ekipa ze Skandynawii bardzo słabo spisała się w swojej grupie eliminacji, zdobywając zaledwie dwa punkty w sześciu meczach grupy B ze Szwajcarią, Kosowem i Słowenią. Jednak dzięki zwycięstwu w swojej grupie Ligi Narodów zakwalifikowała się do baraży. Najpierw, 26 marca, zmierzy się w Walencji z Ukrainą, a w przypadku zwycięstwa o wstęp do mundialu zagra w Sztokholmie z lepszym z pary Polska - Albania.

PAP