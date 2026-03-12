Raków Częstochowa - Fiorentina. Kiedy rewanż Ligi Konferencji?

Liga Konferencji w aktualnie trwającym sezonie wchodzi w decydującą fazę. W 1/8 finału oglądamy dwie polskie drużyny - Lecha Poznań i Raków Częstochowa.

Fiorentina - Raków Częstochowa. Skrót meczu Ligi Konferencji (WIDEO)

Lech rywalizuje z Szachtarem Donieck, natomiast Raków z Fiorentiną. Włoska ekipa w barażach wyeliminowała Jagiellonię Białystok.

Jak w dwumeczu z Włochami poradzi sobie Raków?

Raków - Fiorentina. Kiedy rewanż Ligi Konferencji? O której godzinie?

Rewanż Raków - Fiorentina zostanie rozegrany w czwartek 19 marca. Godzina meczu Raków - Fiorentina to 18.45.

BS, Polsat Sport