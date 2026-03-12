Raków Częstochowa - Fiorentina. Kiedy rewanż Ligi Konferencji?

Piłka nożna

Fiorentina - Raków Częstochowa to rewanżowe spotkanie 1/8 finału piłkarskiej Ligi Konferencji. Kiedy mecz Raków - Fiorentina? O której godzinie rewanż Raków - Fiorentina w Lidze Konferencji?

Piłkarze rywalizują o piłkę na boisku.
fot. PAP
Raków Częstochowa - Fiorentina. Kiedy rewanż Ligi Konferencji?

Liga Konferencji w aktualnie trwającym sezonie wchodzi w decydującą fazę. W 1/8 finału oglądamy dwie polskie drużyny - Lecha Poznań i Raków Częstochowa.

 

Fiorentina - Raków Częstochowa. Skrót meczu Ligi Konferencji (WIDEO)

 

Lech rywalizuje z Szachtarem Donieck, natomiast Raków z Fiorentiną. Włoska ekipa w barażach wyeliminowała Jagiellonię Białystok.

 

Jak w dwumeczu z Włochami poradzi sobie Raków?

Raków - Fiorentina. Kiedy rewanż Ligi Konferencji? O której godzinie?

Rewanż Raków - Fiorentina zostanie rozegrany w czwartek 19 marca. Godzina meczu Raków - Fiorentina to 18.45.

BS, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
FIORENTINALIGA KONFERENCJIPIŁKA NOŻNARAKÓW CZĘSTOCHOWA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Lech Poznań - Szachtar Donieck. Gol Isaque'a
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 