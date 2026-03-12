Raków Częstochowa - Fiorentina. Kiedy rewanż Ligi Konferencji?
Fiorentina - Raków Częstochowa to rewanżowe spotkanie 1/8 finału piłkarskiej Ligi Konferencji. Kiedy mecz Raków - Fiorentina? O której godzinie rewanż Raków - Fiorentina w Lidze Konferencji?
Liga Konferencji w aktualnie trwającym sezonie wchodzi w decydującą fazę. W 1/8 finału oglądamy dwie polskie drużyny - Lecha Poznań i Raków Częstochowa.
Lech rywalizuje z Szachtarem Donieck, natomiast Raków z Fiorentiną. Włoska ekipa w barażach wyeliminowała Jagiellonię Białystok.
Jak w dwumeczu z Włochami poradzi sobie Raków?
Raków - Fiorentina. Kiedy rewanż Ligi Konferencji? O której godzinie?
Rewanż Raków - Fiorentina zostanie rozegrany w czwartek 19 marca. Godzina meczu Raków - Fiorentina to 18.45.Przejdź na Polsatsport.pl
