Siatkarz przeprosił kibiców po spadku z PlusLigi. "Koniec"

Jeszcze przed meczem ze Skrą wiadomo było, że sytuacja Częstochowian jest krytyczna. Do "bezpiecznej" pozycji tracili bowiem cztery punkty. Potrzeba więc było cudu, by w PlusLidze się utrzymać.

Ale ten się nie wydarzył. Nie bez problemów, ale Bełchatowianie wygrali 3:0 i ostatecznie pozbawili ekipę spod Jasnej Góry szans na utrzymanie. Po meczu żalu nie krył środkowy częstochowskiej drużyny, Daniel Popiela.

- Na początku przeproszę, bo to chyba pierwszy raz, jak się łzy trochę cisną do oczu. Daliśmy ciała i to bardzo w tym sezonie. Nie wiem, co mi pozostało, chyba tylko przeprosić wszystkich kibiców naszych z Częstochowy i nie tylko. Źle graliśmy cały sezon i próbowaliśmy z tego wyjść. Uwierzcie, dawaliśmy z siebie wszystko, ale nie zawsze to szło po naszej myśli. Były gdzieś tam momenty, gdzie było lepiej, gdzie było gorzej, ale na koniec jest wynik, jaki jest i tylko możemy was za to przeprosić - zwrócił się do fanów Popiela.

- Ostatnie pięć spotkań było inne niż normalnie. Na dużych emocjach, na dużej chęci walki, pokazania tego, że my z tej ligi nie spadniemy. No cóż, no realia są jakie są. Nie daliśmy rady, nie podołaliśmy temu zadaniu. Byliśmy drużyną najsłabszą i spadliśmy z ligi i tyle no. Liga nas zweryfikowała i nie ma co tu kryć. Drużyna najsłabsza w tym sezonie spadła z PlusLigi. Koniec - podsumował.

Głos w sprawie spadku Norwida zabrał także kapitan PGE GiEK Skry, Grzegorz Łomacz, dla którego spotkanie z tym zespołem było 550. meczem w PlusLidze.

- Wiedzieliśmy, że to jest tak naprawdę ostatnia deska ratunku dla Częstochowy i rzucą wszystko co mają. Współczuję chłopakom z Częstochowy. Dla mnie osobiście to jest jakaś sensacja chyba wszystkich rozgrywek, od kiedy one istnieją, bo nikt chyba sobie nie wyobrażał, żeby z takim zespołem na papierze spaść z ligi i być ostatnim. Naprawdę bardzo im przede wszystkim współczuję i życzę powodzenia w dalszych karierach - powiedział rozgrywający Skry.

Drużyna popularnego Norwida awansowała do najwyższej klasy rozgrywkowej przed sezonem 2023/2024. W debiutanckich rozgrywkach uplasowała się na 15. miejscu, ale już rok później sensacyjnie zajęła ósme miejsce.

