Siedem miesięcy czekania. Siatkarska kadra ma nowego trenera

Młodszy brat doskonale znanego polskim kibicom Kerta Toobala (byłego zawodnika AZS-u Indykpol Olsztyn i Cuprum Lubin) podjął decyzję o rozstaniu z kadrą w połowie sierpnia, tuż po fatalnych w wykonaniu Estonek eliminacjach ME, w których prowadzona przez niego drużyna przegrała wszystkie cztery spotkania.

Reprezentacja Estonii w dwumeczach z Izraelem i Słowenią zdołała ugrać tylko jednego seta (w pierwszym starciu z Izraelem) i z zerowym dorobkiem punktowym była czerwoną latarnią grupy C.

- Andres poinformował mnie, że nie będzie już pełnił funkcji trenera żeńskiej drużyny narodowej. Kwestię wyboru nowego szkoleniowca poruszymy prawdopodobnie już podczas najbliższego posiedzenia zarządu, zaplanowanego na 5 września. Ustępujący trener zostanie na to posiedzenie zaproszony, aby podsumował miniony rok w wykonaniu naszych siatkarek - mówił wówczas w rozmowie z portalem Delfi Kert Toobal, pełniący obowiązki sekretarza generalnego Estońskiej Federacji Piłki Siatkowej.

Jak się okazało, na ogłoszenie nazwiska nowego szkoleniowca estońskie siatkarki musiały czekać aż siedem miesięcy. Federacja dopiero teraz postanowiła, że Toobala zastąpi Fin Pekka Seppanen, dla którego będzie to pierwsza w karierze praca poza Finlandią.

- To był czysty zbieg okoliczności. Mój kolega z reprezentacji Finlandii wysłał mi wiadomość, że Estonia szuka szkoleniowca do żeńskiej kadry. Pomyślałem, że warto spróbować i... udało się. Z niecierpliwością czekam na pierwsze zgrupowanie - powiedział w rozmowie z dziennikiem "Postimees" Pekkanen.

Zdaniem estońskich mediów, Fin ujął władze estońskiej federacji doskonałą znajomością zawodniczek, które pamiętał z czasów ich występów w lidze fińskiej. Z estońskich gwiazd grały tam bowiem zarówno obecna gwiazda TAURON Ligi Kertu Laak, jak i Anu Vukicević, a Marily Lass dołączyła do Lentopallon Mestaruusliiga (najwyższa klasa rozgrywkowa w Finlandii).

Niespełna 43-letni szkoleniowiec całą dotychczasową karierę trenerską spędził w Finlandii. Pracował między innymi z Puijo Wolley, Sampo Volley, Polkky Kuusamo, Savo Volley, a w latach 2023-2024 oraz 2005 był asystentem trenera żeńskiej reprezentacji Finlandii.