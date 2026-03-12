Świetna forma polskiej tenisistki. Zagra o półfinał
Katarzyna Kawa awansowała do ćwierćfinału turnieju WTA 125 w Antalyi. O najlepszą czwórkę powalczy z Francuzką Carole Monet.
Katarzyna Kawa zapewniła sobie awans do ćwierćfinału turnieju WTA 125 w Antalyi
W Antalyi trwa właśnie trzeci z rzędu turnieju rangi WTA 125. W pierwszym z nich Kawa odpadła już na etapie 1/16 finału po porażce z Moyuką Uchijimą.
W kolejnych dwóch Polka radziła sobie już jednak znacznie lepiej. W drugim zaszła aż do półfinału, w którym musiała uznać wyższość Anheliny Kalininy. Teraz rywalizuje natomiast w trzecim.
W czwartek zapewniła sobie awans do ćwierćfinału po pokonaniu Leyry Romero Gormaz. Jej kolejną przeciwniczką będzie Carole Monet.
Mecz z Francuzką zaplanowano na piątek.
