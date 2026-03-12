Świetna forma polskiej tenisistki. Zagra o półfinał

Tenis

Katarzyna Kawa awansowała do ćwierćfinału turnieju WTA 125 w Antalyi. O najlepszą czwórkę powalczy z Francuzką Carole Monet.

Tenisistka z rakietą w ręku, w żółtej spódniczce i białej koszulce, odbija piłkę na ceglanym korcie.
fot. PAP/Abaca
Katarzyna Kawa zapewniła sobie awans do ćwierćfinału turnieju WTA 125 w Antalyi

W Antalyi trwa właśnie trzeci z rzędu turnieju rangi WTA 125. W pierwszym z nich Kawa odpadła już na etapie 1/16 finału po porażce z Moyuką Uchijimą.

 

ZOBACZ TAKŻE: Nagły koniec! Krecz w meczu wielkiej rywalki Świątek


W kolejnych dwóch Polka radziła sobie już jednak znacznie lepiej. W drugim zaszła aż do półfinału, w którym musiała uznać wyższość Anheliny Kalininy. Teraz rywalizuje natomiast w trzecim.


W czwartek zapewniła sobie awans do ćwierćfinału po pokonaniu Leyry Romero Gormaz. Jej kolejną przeciwniczką będzie Carole Monet.


Mecz z Francuzką zaplanowano na piątek.

Przejdź na Polsatsport.pl
TENISTURNIEJE ATP I WTA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Daniel Merida - Alex Michelsen. Skrót meczu

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 