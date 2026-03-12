Szachtar Donieck - Lech Poznań. Kiedy rewanż Ligi Konferencji?

Szachtar Donieck - Lech Poznań to rewanżowe spotkanie 1/8 finału piłkarskiej Ligi Konferencji. Kiedy mecz Szachtar - Lech? O której godzinie rewanż Szachtar - Lech w Lidze Konferencji?

Bramkarz w zielonym stroju z zielonymi wzorami na nogawkach i rękawicach, kopie piłkę. Za nim stoi zawodnik w niebieskiej koszulce z białym napisem.
fot. PAP
Liga Konferencji w aktualnie trwającym sezonie wchodzi w decydującą fazę. W 1/8 finału oglądamy dwie polskie drużyny - Lecha Poznań i Raków Częstochowa.

 

Lech Poznań - Szachtar Donieck. Skrót meczu Ligi Konferencji (WIDEO)

 

Lech rywalizuje z Szachtarem Donieck, natomiast Raków z Fiorentiną. Włoska ekipa w barażach wyeliminowała Jagiellonię Białystok.

 

Szachtar, z racji wojny w Ukrainie, swoje spotkania tym sezonie Ligi Konferencji rozgrywa w Krakowie - na stadionie miejskim, gdzie na co dzień występuje Wisła. Tam podejmował m.in. Legię Warszawa, z którą przegrał w październiku w fazie ligowej 1:2. 

 

W rewanżu Lech zagra więc z Szachtarem właśnie w Krakowie.

Szachtar - Lech. Kiedy rewanż Ligi Konferencji? O której godzinie?

Rewanż Szachtar - Lech zostanie rozegrany w czwartek 19 marca. Godzina meczu Szachtar - Lech to 21.00.

BS, Polsat Sport
