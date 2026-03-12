Szachtar Donieck - Lech Poznań. Kiedy rewanż Ligi Konferencji?

Liga Konferencji w aktualnie trwającym sezonie wchodzi w decydującą fazę. W 1/8 finału oglądamy dwie polskie drużyny - Lecha Poznań i Raków Częstochowa.

Lech Poznań - Szachtar Donieck. Skrót meczu Ligi Konferencji (WIDEO)

Lech rywalizuje z Szachtarem Donieck, natomiast Raków z Fiorentiną. Włoska ekipa w barażach wyeliminowała Jagiellonię Białystok.

Szachtar, z racji wojny w Ukrainie, swoje spotkania tym sezonie Ligi Konferencji rozgrywa w Krakowie - na stadionie miejskim, gdzie na co dzień występuje Wisła. Tam podejmował m.in. Legię Warszawa, z którą przegrał w październiku w fazie ligowej 1:2.

W rewanżu Lech zagra więc z Szachtarem właśnie w Krakowie.

Szachtar - Lech. Kiedy rewanż Ligi Konferencji? O której godzinie?

Rewanż Szachtar - Lech zostanie rozegrany w czwartek 19 marca. Godzina meczu Szachtar - Lech to 21.00.

BS, Polsat Sport