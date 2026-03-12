Tauron Liga: MOYA Radomka Radom - Lotto Chemik Police. Relacja live i wynik na żywo
MOYA Radomka Radom kontra Lotto Chemik Police to spotkanie 21. kolejki Tauron Ligi. Kto je wygra? Relacja live i wynik na żywo meczu MOYA Radomka Radom - Lotto Chemik Police na Polsatsport.pl.
Spotkanie w Radomiu zainauguruje przedostatnią kolejkę rundy zasadniczej TAURON Ligi. Jeśli gospodynie nie odniosą zwycięstwa nad Chemikiem, pogrzebią swoje szanse na występ w fazie play-off. W grudniu przegrały z ekipą z Polic w czterech setach.
W poprzednim starciu Policzanki dość niespodziewanie ulegli ITA TOOLS Stali Mielec 1:3. Jeszcze mniej powodów do optymizmu miały zawodniczki z Radomia, które w trzech setach przegrały z PGE Budowlanymi Łódź.
