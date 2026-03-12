Zażarta dyskusja wokół polskiego talentu. "Żaden rozwój"

Wojciech Mońka to młody defensor Lecha Poznań, który w tym sezonie jest ważną postacią drużyny. Część kibiców i ekspertów spodziewała się, że 19-latek może dostać nawet powołanie do pierwszej reprezentacji. Tymczasem otrzymał zaproszenie do kadry U-19.

- Trener Frederiksen nie był z tego zadowolony, mówiąc, że to żaden rozwój dla Wojtka. Ponadto ma na zgrupowaniu do rozegrania potencjalnie trzy mecze, co przy intensywności kalendarza Lecha nie jest dobrą wiadomością - powiedziała Paulina Czarnota-Bojarska.

- Więcej nauczyłby się w U-21 - dodał Bożydar Iwanow.



Inny punkt widzenia przedstawił Maciej Żurawski.



- Z drugiej strony gdyby miał pojechać na zgrupowanie pierwszej reprezentacji i przesiedzieć je na trybunach albo ewentualnie zagrać pięć minut, to też byłaby strata czasu. Wolałbym, żeby grał w U-19 - stwierdził były reprezentant Polski.



Cała dyskusja w załączonym materiale wideo.