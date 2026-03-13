Będzie wielki powrót do reprezentacji? Gwiazda przekazała przełomowe wieści

Siatkarz Sir Sicoma Monini Perugia od dłuższego czasu pozostaje poza kadrą narodową. W 2024 roku odmówił przyjazdu na pierwsze zgrupowanie, co tłumaczył chęcią wyleczenia kontuzji kolana. Następnie ukraiński "Sport" poinformował, że Płotnicki oszukał selekcjonera Raula Lozano, mając w tamtym czasie negocjować kontrakt z katarskim Al-Arabi.

Choć jakiś czas później Płotnycki otrzymał powołanie, to sam siatkarz przyznał, że nie otrzymał od związku odpowiedzi na nurtujące go pytania, a w marcu 2025 roku ogłosił zakończenie kariery reprezentacyjnej.

Ostatni wywiad, jakiego zawodnik udzielił serwisowi ua.tribuna.com, może jednak napawać optymizmem. Ukrainiec przyznał, że kontaktował się z selekcjonerem.

- Myślę, że jest możliwość, że w tym roku dołączę do reprezentacji, choć wciąż mamy problemy organizacyjne do rozwiązania. Nie rozmawialiśmy ze sobą w trakcie sezonu, ale myślę, że w ciągu miesiąca omówimy plan - powiedział.

28-letni dziś Płotnycki zadebiutował w pierwszej reprezentacji Ukrainy 24 maja 2017 roku, a rok później został kapitanem "Niebiesko-Żółtych". Z drużyną narodową zdobył dwa srebrne medale Ligi Europejskiej.

Na co dzień jest graczem Perugii, w której występuje też Kamil Semeniuk.

