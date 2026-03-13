Będzie wielki powrót do reprezentacji? Gwiazda przekazała przełomowe wieści
Być może już niedługo reprezentacja Ukrainy siatkarzy poważnie się wzmocni. Jak informują media, powrót do kadry rozważa Ołeh Płotnycki, który formalnie zakończył karierę w 2025 roku.
Siatkarz Sir Sicoma Monini Perugia od dłuższego czasu pozostaje poza kadrą narodową. W 2024 roku odmówił przyjazdu na pierwsze zgrupowanie, co tłumaczył chęcią wyleczenia kontuzji kolana. Następnie ukraiński "Sport" poinformował, że Płotnicki oszukał selekcjonera Raula Lozano, mając w tamtym czasie negocjować kontrakt z katarskim Al-Arabi.
Choć jakiś czas później Płotnycki otrzymał powołanie, to sam siatkarz przyznał, że nie otrzymał od związku odpowiedzi na nurtujące go pytania, a w marcu 2025 roku ogłosił zakończenie kariery reprezentacyjnej.
Ostatni wywiad, jakiego zawodnik udzielił serwisowi ua.tribuna.com, może jednak napawać optymizmem. Ukrainiec przyznał, że kontaktował się z selekcjonerem.
- Myślę, że jest możliwość, że w tym roku dołączę do reprezentacji, choć wciąż mamy problemy organizacyjne do rozwiązania. Nie rozmawialiśmy ze sobą w trakcie sezonu, ale myślę, że w ciągu miesiąca omówimy plan - powiedział.
28-letni dziś Płotnycki zadebiutował w pierwszej reprezentacji Ukrainy 24 maja 2017 roku, a rok później został kapitanem "Niebiesko-Żółtych". Z drużyną narodową zdobył dwa srebrne medale Ligi Europejskiej.
Na co dzień jest graczem Perugii, w której występuje też Kamil Semeniuk.