Drużyna z Głogowa po ostatniej kolejce Betclic 1. Ligi awansowała na pozycję wicelidera rozgrywek. Zespół ten zgromadził dotychczas 41 punktów, a jego strata do prowadzącej Wisły Kraków wynosi osiem "oczek". Podopieczni trenera Łukasza Becelli w 24 rozegranych spotkaniach pozwolili rywalom na strzelenie zaledwie 22 goli, co daje im drugi wynik w lidze w tej statystyce. Lepszą skutecznością w obronie może pochwalić się jedynie wspomniana "Biała Gwiazda" (19 straconych bramek).

ZOBACZ TAKŻE: Potencjalni rywale Polaków podjęli ważną decyzję! Chodzi o selekcjonera

Puszcza natomiast w pięciu ostatnich występach triumfowała aż czterokrotnie, dzięki czemu przesunęła się na 12. lokatę w zestawieniu ligowym. Co ciekawe, mimo stosunkowo odległej pozycji, strata tej ekipy do strefy gwarantującej udział w barażach o PKO BP Ekstraklasę stopniała zaledwie do siedmiu punktów.

Pierwsze starcie obu drużyn w trwającym sezonie zakończyło się bezbramkowym remisem.

Początek o godzinie 18:00.

