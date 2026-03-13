Podopieczni trenera Mariusza Jopa przewodzą stawce Betclic 1. Ligi. Mają oni do rozegrania jeszcze jedno spotkanie zaległe, a wypracowali aż osiem punktów przewagi nad wiceliderem, Chrobrym Głogów. Mimo tak komfortowej sytuacji Wisła w pięciu poprzednich starciach triumfowała zaledwie raz, a reszta ich meczów zakończyła się remisami. W minionym starciu ligowym "Biała Gwiazda" podzieliła się punktami ze Zniczem Pruszków (1:1).

Miedź natomiast plasuje się obecnie na szóstej pozycji i utrzymuje się w strefie gwarantującej grę w barażach o PKO BP Ekstraklasę. Zespół z Dolnego Śląska musi jednak nerwowo oglądać się za siebie. Siódmy w tabeli Śląsk Wrocław (który również ma do rozegrania zaległy mecz) traci do ekipy z Legnicy zaledwie punkt.

Warto przypomnieć, że w pierwszym starciu tych drużyn w obecnym sezonie górą była Miedź, która wygrała 2:0.

Relacja live i wynik na żywo meczu Wisła Kraków - Miedź Legnica na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:30.

ŁO, Polsat Sport