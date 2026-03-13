Biegacz zmarł niespodziewanie podczas treningów. Miał przed sobą całe życie

Inne

Ta wiadomość wstrząsnęła środowiskami biegaczy górskich na całym świecie. W wieku zaledwie 34 lat w trakcie treningu zmarł Hiszpan Jokin Uribetxeberria, który reprezentował Kraj Basków.

Nie żyje Jokin Uribetxeberria

Jokin Uribetxeberria był biegaczem górskim, który z powodzeniem startował w biegach ultradystansowych i odnosił w nich sukcesy. Dobra forma zaowocowała awansem do reprezentacji Kraju Basków.

 

Od wielu lat biegał w barwach klubu Alpino Uzturre, który po śmierci swojego członka opublikował oficjalne kondolencje w mediach społecznościowych, łącząc się z bliskimi Jokina, w tym partnerką Lią, w bólu i żałobie. Jeszcze niedawno oboje świętowali wielki sukces. Na zakończenie 2025 roku zwyciężyli w zawodach par mieszanych San Silvestre de Legazpi.

 

Jak doszło do tragedii?


Nic nie zwiastowało tragedii. W sobotę 7 marca Jokin Uribetxeberria trenował na dobrze sobie znanej trasie w okolicach Legazpi w Kraju Basków na północy Hiszpanii. Tam na co dzień mieszkał, więc doskonale znał zbocza góry Korosti. W trakcie pokonywania stromego i wymagającego odcinka góry zwanego "Mataburros" doznał ataku serca.

 

Ratownicy medyczni dotarli do poszkodowanego szybko i od razu przystąpili do reanimacji. Niestety nie udało im się uratować życia młodego biegacza. 

 

Miał przed sobą całe życie


Jokin Uribetxeberria miał przed sobą całe życie, wiadomość o jego śmierci wstrząsnęła środowiskiem sportowym w Hiszpanii. Wspomina się go jako pozytywnego człowieka, który cieszył się szacunkiem w regionie. Pasję sportową łączył z życiem zawodowym w miejscowości Haztegi. Tam pracował jako nauczyciel w szkole języka baskijskiego w prowincji Urola Garaia.

 

W 2024 roku startował w mistrzostwach Hiszpanii


Jeszcze w 2024 roku startował w mistrzostwach Hiszpanii w biegach ultradystansowych, reprezentując Kraj Basków. Niestety jego historia zakończyła się nagle i niespodziewanie. Śmierć Uribetxeberrii pozostawia głęboką pustkę. W tym trudnym momencie kondolencje złożyła również Baskijska Federacja Alpinizmu.

