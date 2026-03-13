Challenger w Antalyi: Katarzyna Kawa - Carole Monnet. Relacja live i wynik na żywo

Katarzyna Kawa - Carole Monnet to ćwierćfinał Challengera w Antalyi. Relacja live i wynik na żywo meczu Katarzyna Kawa - Carole Monnet na Polsatsport.pl.

Kawa dobrze prezentuje się podczas tego turnieju w Turcji. Polka ma za sobą dwa pojedynki - w żadnym z nich nie przegrała ani jednego seta. Jej wyższość musiały uznać Despina Papamichail i Leyre Romero Gormaz.

 

Teraz naprzeciwko zawodniczki z Krynicy-Zdroju stanie Carole Monnet. Francuzka w tej edycji zmagań w Antalyi również nie straciła ani jednego seta. 

 

Faworytką pojedynku jest Kawa, która plasuje się wyżej w rankingu WTA. Polka znajduje się na 146. miejscu, natomiast jej przeciwniczka jest 183. 

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Katarzyna Kawa - Carole Monnet na Polsatsport.pl.

