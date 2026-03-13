Siatkarze ZAKSY walczą o play-off! Zdobyli trzy punkty na wyjeździe

Na początku meczu przewagę uzyskała ZAKSA (6:9), ale gospodarze odrobili straty po dwóch asach Amirhosseina Esfandiara (9:9). Gra się wyrównała, a w końcówce dwie punktowe zagrywki Remigiusza Kapicy dały prowadzenie ekipie ChKS (21:19). ZAKSA wyrównała, ale Amirhossein Esfandiar wywalczył piłkę setową dla chełmian (24:23). Kędzierzynianie doprowadzili do rywalizacji na przewagi i wygrali ją po zaciętej walce. W ostatniej akcji Quinn Isaacson zaskoczył rywali zagrywką (29:31).

Początek drugiej odsłony dla ZAKSY (4:8), gospodarze odrobili straty (9:9), ale kędzierzynianie znów odskoczyli rywalom w środkowej części seta (10:13, 14:18). Mieli w tym secie wyraźną przewagę w ataku, a w końcówce wygrali serię akcji od stanu 16:19 do 16:23. Goście wygrali bardzo pewnie, znów kończąc seta asem, tym razem w wykonaniu Kamila Rychlickiego (17:25).

Siatkarze z Chełma udanie otworzyli trzecią partię (7:4), ale ZAKSA odrobiła straty i w środkowej części seta wynik krążył wokół remisu (12:12, 17:17). W końcówce znów lepsza była jednak ekipa z Kędzierzyna-Koźla. Poszła punktowa seria przy zagrywkach Jakuba Szymańskiego, a gospodarze popełnili kilka kosztownych błędów; jeden z nich, autowy atak, zakończył to spotkanie (18:25).

Najwięcej punktów: Remigiusz Kapica (13), Amirhossein Esfandiar (11) - ChKS; Kamil Rychlicki (12), Jakub Szymański (12), Igor Grobelny (10) - ZAKSA. Gospodarze ustępowali rywalom w ataku, bloku (5-10) i popełnili więcej błędów własnych (26, przy 22 ZAKSY). MVP: Karol Urbanowicz (6/7 = 86% skuteczności w ataku + 2 bloki).

InPost ChKS Chełm - ZAKSA Kędzierzyn-Koźle 0:3 (29:31, 17:25, 18:25)

ChKS: Amirhossein Esfandiar, Jakub Turski, Remigiusz Kapica, Tomasz Piotrowski, Rune Fasteland, Grzegorz Jacznik – Jędrzej Gruszczyński (libero) oraz Jędrzej Goss, Mariusz Marcyniak, Jay Blankenau. Trener: Krzysztof Andrzejewski.

ZAKSA: Igor Grobelny, Karol Urbanowicz, Kamil Rychlicki, Jakub Szymański, Szymon Jakubiszak, Quinn Isaacson – Mateusz Czunkiewicz (libero) oraz Mateusz Rećko, Marcin Krawiecki, Rafał Szymura. Trener: Andrea Giani.

