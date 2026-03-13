Drużyny, które spadły z PlusLigi. Znane siatkarskie firmy wśród zdegradowanych

W obecnym sezonie PlusLigi wystartowało czternaście zespołów. Według regulaminu, drużyna, która po zakończeniu fazy zasadniczej zajmie ostatnie miejsce w tabeli, straci uprawnienia do udziału w rozgrywkach PlusLigi od sezonu 2026/2027. Wiadomo już, że tym klubem będzie Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa.

Wielu kibiców i obserwatorów takie rozstrzygnięcie uznało za sporą sensację. Norwid Częstochowa w 2023 roku awansował do elity, a w poprzednim sezonie zaprezentował się rewelacyjnie, awansując do play-off. Klub zatrzymał czołowych zawodników, a nawet jeszcze wzmocnił skład i wydawało się, że w obecnych rozgrywkach również powalczy o czołową ósemkę. Siatkarze spod Jasnej Góry zupełnie jednak rozczarowali i po sezonie pożegnają się z PlusLigą.

Na przestrzeni lat regulamin siatkarskiej ligi ulegał zmianie. Z rozgrywkami PLS/PlusLigi żegnały się po danym sezonie dwa kluby, a po rozgrywkach 2024/25 nawet trzy. Czasem o degradacji czy pozostaniu w elicie decydowały baraże z ekipami z pierwszej ligi. Bywały też sytuacje, że drużyna sama rezygnowała z występów w elicie z przyczyn finansowych. W latach 2011-16 PlusLiga była natomiast "ligą zamkniętą", co oznaczało, że nie spadała z niej żadna drużyna.

