Dwa lata i koniec! Urban chce powrotu przed barażami

Jak się okazuje, reprezentacja Polski przed meczem z Albanią będzie trenowała na stadionie Legii. "Dopinane są ostatnie szczegóły tego planu" - przekazał "Przegląd Sportowy Onet".

ZOBACZ TAKŻE: Nie żyje były piłkarz reprezentacji Polski. To legenda klubu Ekstraklasy

Będzie to powrót naszej kadry na obiekt warszawskiego klubu po ponad dwóch latach. Po raz ostatni trenowała tam w listopadzie 2023 roku, przed spotkaniem z Czechami, kiedy selekcjonerem był jeszcze Michał Probierz.

Reprezentacja Polski rozegra półfinał baraży MŚ w czwartek 26 marca. To spotkanie odbędzie się na Stadionie Narodowym. Jeśli uda nam się pokonać Albanię, zmierzymy się ze zwycięzcą rywalizacji między Ukrainą a Szwecją. Potencjalnie drugi mecz baraży rozegramy na wyjeździe - we wtorek 31 marca.