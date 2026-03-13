Dwa lata i koniec! Urban chce powrotu przed barażami
Reprezentacja Polski już 26 marca rozegra półfinał baraży mistrzostw świata 2026 z Albanią. "Przegląd Sportowy Onet" poinformował, że sztab kadry podjął właśnie przełomową decyzję.
Jak się okazuje, reprezentacja Polski przed meczem z Albanią będzie trenowała na stadionie Legii. "Dopinane są ostatnie szczegóły tego planu" - przekazał "Przegląd Sportowy Onet".
Będzie to powrót naszej kadry na obiekt warszawskiego klubu po ponad dwóch latach. Po raz ostatni trenowała tam w listopadzie 2023 roku, przed spotkaniem z Czechami, kiedy selekcjonerem był jeszcze Michał Probierz.
Reprezentacja Polski rozegra półfinał baraży MŚ w czwartek 26 marca. To spotkanie odbędzie się na Stadionie Narodowym. Jeśli uda nam się pokonać Albanię, zmierzymy się ze zwycięzcą rywalizacji między Ukrainą a Szwecją. Potencjalnie drugi mecz baraży rozegramy na wyjeździe - we wtorek 31 marca.