Indian Wells: Jelena Rybakina - Elina Switolina. Relacja live i wynik na żywo

Impreza rangi WTA 1000 w Indian Wells wkroczyła w decydujące fazy. W rywalizacji o końcowy triumf pozostały cztery najlepsze tenisistki.

W drugim półfinale mierzą się rozstawione z "3" i "9" Jelena Rybakina i Elina Switolina. Dla pań to już siódma bezpośrednia potyczka. Dotąd obie triumfowały po trzy razy.

W tegorocznej edycji Indian Wells Rybakina odprawiła kolejno Amerykankę Hailey Baptiste, Ukrainkę Martę Kostiuk, Brytyjkę Sonay Kartal oraz Amerykankę Jessikę Pegulę.

Switolina wyeliminowała natomiast odpowiednio Niemkę Laurę Siegemund, Amerykankę Ashlyn Krueger, Czeszkę Katerinę Siniakovą i Igę Świątek.

Zwycięstwem nad Polką Ukrainka "pomogła" tym samym Rybakinie. Kazaszka w najnowszym rankingu WTA wyprzedzi bowiem Świątek i zostanie wiceliderką zestawienia.

