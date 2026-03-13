Indian Wells: Aryna Sabalenka - Linda Noskova. Relacja live i wynik na żywo

Impreza rangi WTA 1000 w Indian Wells wkroczyła w decydujące fazy. W rywalizacji o końcowy triumf pozostały cztery najlepsze tenisistki.

W pierwszym półfinale mierzą się Aryna Sabalenka i Linda Noskova. Dla pań to druga bezpośrednia potyczka. Poprzednio, w 2023 roku w Adelajdzie, lepsza okazała się Białorusinka.

W tegorocznej edycji Indian Wells liderka rankingu odprawiła kolejno Japonkę Himeno Sakatsume, Rumunkę Jaqueline Cristian, Japonkę Naomi Osakę oraz Kanadyjkę Victorię Mboko.

Rozstawiona z "14" Noskova wyeliminowała natomiast odpowiednio Hiszpankę Jessikę Bouzas Maneiro, Rumunkę Soranę Cirsteę, Filipinkę Alexandrę Ealę i Australijkę Talię Gibson.

