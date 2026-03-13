Indian Wells: Jannik Sinner - Alexander Zverev. Relacja live i wynik na żywo

Impreza rangi ATP Masters 1000 w Indian Wells wkroczyła w decydujące fazy. W rywalizacji o końcowy triumf pozostało czterech najlepszych tenisistów.

W drugim półfinale mierzą się rozstawieni z "2" i "4" Jannik Sinner i Alexander Zverev. Dla panów to już 11. bezpośrednia potyczka. Dotąd w sześciu z nich lepszy był Włoch, a w czterech - Niemiec.

W tegorocznej edycji Indian Wells drugi w rankingu ATP Sinner odprawił kolejno Czecha Dalibora Svrcinę, Kanadyjczyka Denisa Shapovalova, Brazylijczyka Joao Fonsekę i Amerykanina Learnera Tiena.

Czwarty na światowej liście Zverev wyeliminował natomiast odpowiednio Włocha Matteo Berrettiniego, Amerykanów Brandona Nakashimę i Francesa Tiafoe oraz Francuza Arthura Filsa.

