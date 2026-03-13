Jakub Kosecki podsumował mecz Lecha Poznań w LK. Surowe oceny

Lech Poznań w czwartek rozegrał swój pierwszy mecz w 1/8 finału Ligi Konferencji. "Kolejorz" na swoim boisku przegrał z Szachtarem Donieck 1:3.

O grze piłkarzy ekipy ze stolicy Wielkopolski w programie "Kosa na Kosę" wypowiedział się Jakub Kosecki.

- Lech w meczu z Szachtarem nie zagrał na miarę swoich możliwości. Trzeba to powiedzieć - żeby wygrać z Szachtarem, trzeba pokazać coś ekstra. Lech nie był na swoim poziomie. Czasami mi się wydaje, że trenerzy lubią przekombinować, mieszają różne schematy, wybory personalne i może za długo czekają ze zmianami - ocenił.

Czwartkowy mecz podsumował także Roman Kosecki.

- Lech nie stoi na straconej pozycji, ale musi zagrać o wiele lepiej. Wszyscy zawodnicy muszą wznieść się na wyżyny. Kiedy grasz z Szachatarem musisz dać z siebie 150 procent, a nie tylko to, co potrafisz - stwierdził były reprezentant Polski.

Rewanżowe starcie tych drużyn zaplanowano na 19 marca o godzinie 21:00. Mecz zostanie rozegrany na Stadionie Miejskim im. Henryka Reymana w Krakowie, gdzie w obecnej edycji rozgrywek ukraiński zespół występuje w roli gospodarza.

Oceny po meczu Lech Poznań - Szachtar Donieck:

AA, Polsat Sport