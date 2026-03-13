Jan Błachowicz wraca do oktagonu! Poznaliśmy nazwisko rywala

Grudniowa konfrontacja obu zawodników dostarczyła kibicom gigantycznych emocji. Podczas gali UFC 323 sędziowie nie potrafili jednoznacznie wskazać zwycięzcy, przez co starcie zakończyło się większościowym remisem. Dla 43-latka był to drugi taki werdykt w profesjonalnej karierze.

Nadchodzący pojedynek będzie dla "Cieszyńskiego Księcia" niezwykle ważny. Były mistrz kategorii półciężkiej UFC próbuje obecnie przełamać serię czterech występów bez zwycięstwa. Błachowicz po raz ostatni cieszył się z wygranej w maju 2022 roku, kiedy to pokonał Aleksandara Rakicia (14-6-0). Od tego czasu Polak zapisał w swoim rekordzie dwa remisy: z Magomedem Ankalaevem (21-2-1) i wspomnianym Guskovem, a także musiał uznać wyższość Alexa Pereiry (13-3-0) oraz Carlosa Ulberga (13-1-0).

ZOBACZ TAKŻE: UFC ogłosiło kartę walk gali w Białym Domu! Wielki powrót do klatki

Z kolei reprezentant Uzbekistanu ma już na swoim koncie sześć walk pod szyldem amerykańskiej organizacji. Poza remisem z Błachowiczem oraz porażką w debiucie z Volkanem Oezdemirem (21-8-0), zanotował serię czterech zwycięstw z rzędu, z czego wszystkie odniósł przed czasem. W tym okresie odprawił z kwitkiem takich rywali jak m.in. Nikita Krylov (31-11-0) czy Ryan Spann (23-11-0).

Majowe wydarzenie organizowane przez UFC zapowiada się świetnie. Oprócz polskiego akcentu w postaci rewanżu Błachowicza z Guskovem fani zobaczą w akcji m.in. Khamzata Chimaeva (15-0-0) i Seana Stricklanda (30-7-0), którzy skrzyżują rękawice w pojedynku o mistrzowski pas wagi średniej.

Galę UFC 328 będzie można obejrzeć już 9 maja 2026 roku na sportowych antenach Polsatu.