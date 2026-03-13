Jarosław Królewski wziął sprawy w swoje ręce! Złożył zaskakującą propozycję

Przypomnijmy, że mecz 24. kolejki Betclic 1. Ligi nie doszedł do skutku, ponieważ Wisła zbojkotowała wyjazd do Wrocławia w ramach protestu przeciwko niewpuszczeniu na trybuny zorganizowanej grupy swoich kibiców.

W piątkowe południe prezes klubu z Krakowa wydał obszerny komunikat. Formalnie domaga się w nim od Komisji ds. Rozgrywek PZPN powstrzymania się przed wydaniem jakichkolwiek decyzji (w tym przyznania walkowera) do momentu prawomocnego zakończenia postępowania przez Komisję Dyscyplinarną.

W uzasadnieniu wskazano, że rozstrzygnięcia władz Śląska zapadały pod ogromną presją lokalnych środowisk kibicowskich, co bezpośrednio zagrażało bezpieczeństwu gości.

Królewski wyszedł także z nieoczekiwaną inicjatywą. Zadeklarował chęć zorganizowania zaległego starcia na stadionie przy ulicy Reymonta, biorąc na siebie absolutnie wszystkie koszty z tym związane.

- Nie dopuszczamy do siebie myśli, że przegramy walkowerem. Mamy w tym temacie swoje opinie prawne. Jestem gotowy wziąć na siebie koszty finansowe organizacji tego meczu. Możemy zagrać przy kibicach obu drużyn albo przy pustych trybunach - podkreślił prezes "Białej Gwiazdy".

Polski Związek Piłki Nożnej pozostaje jednak nieugięty wobec obu stron sporu. Prezes Kulesza jasno dał do zrozumienia, że w grę wchodzą surowe konsekwencje, m.in. obustronny walkower oraz dotkliwe kary finansowe dla gospodarzy.

- Nie będziemy pobłażliwi. Bojkotowanie zorganizowanej grupy kibiców gości, ale również bojkotowanie meczu nie będą metodami akceptowanymi przez związek - zapowiedział prezes PZPN.

Ostateczne postanowienia Komisji Dyscyplinarnej oraz Komisji ds. Rozgrywek zostały ogłoszone w formie jednego komunikatu chwilę po oświadczeniu Królewskiego.

- Komisja ds. Rozgrywek PZPN podjęła decyzję o przyznaniu walkowera na niekorzyść Wisły Kraków w związku z meczem 24. kolejki rozgrywek Betclic 1. Ligi w sezonie 2025/2026 pomiędzy Śląskiem Wrocław a Wisłą Kraków. Spotkanie było zaplanowane na 7 marca 2026 r. na godz. 17:30.