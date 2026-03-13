Kamil Stoch poza konkursem w Oslo! Nie tylko on

Zimowe

Maciej Kot, Kacper Tomasiak, Aleksander Zniszczoł i Piotr Żyła wystąpią w sobotę w pierwszym z dwóch konkursów Pucharu Świata w skokach narciarskich w Oslo. Nie awansowali Paweł Wąsek i Kamil Stoch. Kwalifikacje wygrali ex aequo Słoweniec Domen Prevc i Austriak Stepham Embacher.

Skoczek narciarski w kasku i goglach, z widocznymi odbiciami w soczewkach.
fot. PAP
Embacher, trzykrotny mistrz świata juniorów, oddał najdłuższy skok - 134 m, a startujący z niższej belki Prevc, który przed tygodniem w Lahti zapewnił sobie Kryształową Kulę, lądował sześć metrów bliżej. Obaj otrzymali notę 130,0 pkt i wyprzedzili o 5,9 pkt Słoweńca Anze Laniska (128 m).

 

W kwalifikacjach najlepiej z Biało-Czerwonych zaprezentował się Maciej Kot, który zajął 15. miejsce po próbie na odległość 124 m. Potrójny medalista tegorocznych igrzysk olimpijskich Kacper Tomasiak był 34. - 118,5 m, 35. Aleksander Zniszczoł - 117 m, a 39. Piotr Żyła - 118 m.

 

Do czołowej "50" nie awansowali 52. Paweł Wąsek - 113 m i dopiero 60. Kamil Stoch - 106. Kończący karierę trzykrotny mistrz olimpijski wyprzedził tylko pięciu zawodników.

 

Kwalifikacje rozpoczęły się z ponadgodzinnym opóźnieniem z powodu silnego wiatru.

 

Sobotni konkurs rozpocznie się o godz. 16.40.

HP, PAP
Przejdź na Polsatsport.pl
INNEKACPER TOMASIAKKWALIFIKACJEOSLOPIOTR ŻYŁAPUCHAR ŚWIATASKOKISKOKI NARCIARSKIEZIMOWE
PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 