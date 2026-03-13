Kolejne zwycięstwo Motoru Lublin w Ekstraklasie. Co za seria!

Od pierwszego gwizdka było widać, że dla obydwu zespołów liczy się tylko zwycięstwo. W piątej minucie Adrian Chovan potwierdził swoją wysoką formę i obronił strzał wracającego do składu po pauzie za kartki Mbaye N’Diaye. Motor kilka dni temu skorzystał z opcji przedłużenia kontraktu z Senegalczykiem. Jego umowa obowiązuje teraz do 30 czerwca 2028 roku.

Gospodarze także starali się atakować i w 17. minucie objęli prowadzenie. Krzysztof Kubica przed polem karnym przechytrzył Herve’a Matthysa i precyzyjnym strzałem tuż przy słupku pokonał Ivana Brkicia. To piąty gol pomocnika Bruk-Betu w tym sezonie.

W 28. minucie Maciej Ambrosiewicz sfaulował w polu karnym Fabio Ronaldo i arbiter podyktował "jedenastkę". Jej pewnym egzekutorem był Karol Czubak, który odnotował 14. trafienie w bieżących rozgrywkach. Napastnik Motoru zrównał się dzięki temu z liderem klasyfikacji strzelców Tomasem Bobckiem z Lechii Gdańsk.

Lublinianie poszli za ciosem i szybko objęli prowadzenie. Znakomitą dwójkową akcję przeprowadzili N’Diaye i Bartosz Wolski, który mocnym strzałem w długi róg umieścił piłkę w siatce.

Goście dominowali już do końca pierwszej połowy i przy większej precyzji w rozegraniu akcji mogli strzelić kolejnego gola.

Po zmianie stron Motor wciąż atakował. Minimalnie niecelny strzał z dystansu oddał Ivo Rodrigues. W odpowiedzi Ivan Durdov próbował zza pola karnego zaskoczyć Brkicia, lecz lubelski bramkarz popisał się dobrą interwencją. W 56. minucie Chorwat ponownie uratował swój zespół przed stratą gola, blokując instynktownie strzał Kubicy z czterech metrów.

Gospodarze naciskali coraz mocniej. Kolejnej szansy na wyrównanie nie wykorzystał Damian Hilbrycht, który kopnął z woleja tuż nad poprzeczką.

W końcówce goście cofnęli się do głębokiej obrony. Kilka strzałów gospodarzy zostało zablokowanych. Nerwowo było do samego końca. W ostatniej akcji Ambrosiewicz za atak na bramkarza otrzymał drugą żółtą kartkę i w konsekwencji czerwoną.

Motor odniósł czwarte wyjazdowe zwycięstwo w sezonie, natomiast Bruk-Bet wciąż pozostaje bez wygranej w tym roku i jego sytuacja w walce o utrzymanie się w ekstraklasie staje się beznadziejna.

Bruk-Bet Termalica Nieciecza - Motor Lublin 1:2 (1:2)

Bramki: 1:0 Krzysztof Kubica (17), 1:1 Karol Czubak (30-karny), 1:2 Bartosz Wolski (36).

Bruk-Bet Termalica Nieciecza: Adrian Chovan - Miłosz Matysik, Arkadiusz Kasperkiewicz, Artem Putiwcew - Radu Boboc (78. Dominik Biniek), Maciej Ambrosiewicz, Krzysztof Kubica, Damian Hilbrycht (78. Wojciech Jakubik) - Morgan Fassbender (59. Kamil Zapolnik), Ivan Durdov (65. Jesus Jimenez), Andrzej Trubeha (46. Igor Strzałek).

Motor Lublin: Ivan Brkić - Paweł Stolarski (46. Filip Wójcik), Marek Bartos, Herve Matthys, Filip Luberecki - Sergi Samper (46. Jakub Łabojko), Bartosz Wolski, Ivo Rodrigues - Mbaye N'Diaye (65. Thomas Santos), Karol Czubak (75. Renat Dadashov), Fabio Ronaldo (84. Bradly van Hoeven).

Żółta kartka: Arkadiusz Kasperkiewicz, Maciej Ambrosiewicz - Mbaye N'Diaye, Sergi Samper, Paweł Stolarski, Bradly van Hoeven, Renat Dadashov, Herve Matthys.

Czerwona kartka: Maciej Ambrosiewicz (druga żółta - 90+7).

HP, PAP