Kosa na Kosę po meczach polskich klubów w Lidze Konferencji. Transmisja TV i stream online - 13.03

Piłka nożna

Przed nami kolejny odcinek programu Kosa na Kosę. Roman i Jakub Koseccy porozmawiają między innymi o występach polskich klubów w Lidze Konferencji. Transmisja w Polsacie Sport 1, na Polsatsport.pl oraz na Polsat Box Go.

W czwartek rozegrane zostały pierwsze mecze 1/8 finału Ligi Konferencji. W tej rywalizacji biorą udział dwa zespoły grające na co dzień w PKO BP Ekstraklasie - Lech Poznań i Raków Częstochowa. 

 

"Kolejorz" mierzył się na swoim boisku z Szachtarem Donieck. Ekipa z Ukrainy była w stanie przechylić szalę zwycięstwa na swoją stronę, triumfując 3:1. 

 

Piłkarze klubu spod Jasnej Góry również nie mogą pochwalić się zwycięstwem w 1/8 finału europejskiego pucharu. "Medaliki" poległy w wyjazdowym spotkaniu z Fiorentiną 1:2.

 

To właśnie między innymi na temat występów polskich drużyn w piątkowym programie "Kosa na Kosę" porozmawiają Roman i Jakub Koseccy.

 

Transmisja programu Kosa na Kosę w Polsacie Sport 1, na Polsatsport.pl oraz na Polsat Box Go. Początek o godzinie 9:00.

PAP
