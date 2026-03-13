Legia znów bez zwycięstwa! Ten wynik może być kosztowny

Legia Warszawa od początku rundy wiosennej wreszcie zaczęła regularnie punktować. W pięciu ostatnich spotkaniach nie poniosła porażki, a przed tygodniem pokonała Cracovię po golu Rajovicia. Szanse na przedłużenie serii były duże, zwłaszcza że w Radomiaku doszło do niemałego sporu, wskutek którego z klubem pożegnał się Goncalo Feio.

Od samego początku był to niezwykle intensywny mecz. Już w 2. minucie po dośrodkowaniu Rafała Wolskiego bramkarza pokonał Maurides, dla którego był to siódmy gol w sezonie.

Po zaledwie sześciu minut był już remis. Tym razem to Juergen Elitim świetnie wykonał rzut rożny. Do piłki pierwszy wyskoczył Radovan Pankov, który umieścił piłkę w siatce.

Tempo gry nieco się uspokoiło. Aktywny był Rajović, natomiast nie mógł znaleźć sposobu, jak pokonać Majchrowicza. Bardzo dobrze spisywał się również Adamski, po którego dwóch strzałach bramkarz Radomiaka ledwo odbił futbolówkę. Do przerwy wynik jednak nie uległ zmianie.

Gra w drugiej odsłonie była dość szarpana. Dużo stałych fragmentów gry, pojedynków, ale niewiele konkretów. W 65. minucie po półrocznej przerwie spowodowanej kontuzją ścięgna Achillesa na boisku wreszcie pojawił się Jean-Pierre Nsame, który zastąpił Rajovicia.

Piłkarze mieli wyraźne problemy z utrzymaniem się przy piłce ze względu na zły stan murawy. W 83. minucie Radomiak przeprowadził zdecydowanie najgroźniejszą akcję w tej połowie po rzucie rożnym. Wprowadzony w przerwie Balde uderzył jednak w słupek.

Kilka minut później przed znakomitą okazją stanął Nsame. Po raz kolejny Radomiaka uratował Majchrowicz, który wybił piłkę na rzut rożny.

Do końca wynik nie uległ już zmianie. Ostatecznie spotkanie zakończyło się remisem. Ten wynik sprawił, że Legia, przynajmniej na razie, uciekła ze strefy spadkowej. Radomiak awansował za to na siódmą pozycję w tabeli.

Radomiak Radom - Legia Warszawa 1:1 (1:1)

Gole: Maurides (2') - Pankov (8')

Radomiak Radom: Majchrowicz - Zie Ouattara, Kingue, Dieguez, Wilson-Esbrand (80' Lopes) - Grzesik, Camara (65' Donis), Baro (65' Kaput), Wolski, Luquinhas (46' Balde) - Maurides (76' Tapsoba)

Legia Warszawa: Hindrich - Piątkowski, Augustyniak, Pankov - Chodyna (80' Wszołek), W. Urbański (74' Szymański), Elitim, Kun (80' Reca) - Bichakhchyan (74' Krasniqi), Adamski, Rajović (65' Nsame)

Żółte kartki: Baro, Kingue