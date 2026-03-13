Łukasz Różański zawodnikiem Babilon Promotion! Powrót na ring coraz bliżej

40-letni Różański to jeden z najbardziej efektownie walczących polskich pięściarzy ostatniej dekady – aż 14 z 15 zwycięstw odniósł przed czasem.

W kwietniu 2023 roku niesiony dopingiem własnej publiczności Różański w wielkim stylu zdobył pas mistrza świata WBC kategorii bridger, nokautując w 1. rundzie niepokonanego wcześniej Alana Babicia (11-0, 10 KO).

Polak stracił pas rok później, samemu będąc znokautowanym przez czołowego zawodnika wagi ciężkiej Lawrence'a Okolie (23-1, 17 KO).

