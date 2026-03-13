Łukasz Różański zawodnikiem Babilon Promotion! Powrót na ring coraz bliżej
Ostatni polski zawodowy mistrz świata w boksie Łukasz Różański (15-1, 14 KO) podpisał kontrakt z grupą Babilon Promotion. Były mistrz świata federacji World Boxing Council w kategorii bridger wróci na ring podczas najbliższej gali Babilon Boxing Show. Datę i nazwisko rywala poznamy już wkrótce.
40-letni Różański to jeden z najbardziej efektownie walczących polskich pięściarzy ostatniej dekady – aż 14 z 15 zwycięstw odniósł przed czasem.
W kwietniu 2023 roku niesiony dopingiem własnej publiczności Różański w wielkim stylu zdobył pas mistrza świata WBC kategorii bridger, nokautując w 1. rundzie niepokonanego wcześniej Alana Babicia (11-0, 10 KO).
Polak stracił pas rok później, samemu będąc znokautowanym przez czołowego zawodnika wagi ciężkiej Lawrence'a Okolie (23-1, 17 KO).