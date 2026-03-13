Mamy medal na igrzyskach! Polak z brązem

Polak świetnie zaprezentował się już podczas pierwszego piątkowego przejazdu, zajmując czwarte miejsce. Po tym występie było widać, że Gołaś jest w stanie stanąć na podium.

ZOBACZ TAKŻE: Dramat Polki na Zimowych Igrzyskach Paralimpijskich. Dyskwalifikacja 18-latki

W drugim przejeździe reprezentant Polski zaprezentował się jeszcze lepiej. Przekroczył linię mety z czasem 1:05.61. Lepiej od niego wypadło tylko dwóch zawodników: Austriak Johannes Aigner (przewodnik: Nico Haberl) oraz Włoch Giacomo Bertagnolli (przewodnik: Andrea Ravelli). Gołasiowi do lidera zabrakło sekundy, a do drugiego miejsca 0.8 sekundy.

Jest to pierwszy medal zdobyty przez Biało-Czerwonych podczas XIV Zimowych Igrzysk Paralimpijskich w Mediolanie-Cortinie 2026. Zmagania we Włoszech trwać będą do 15 marca.

Warto podkreślić, że jest to pierwszy medal dla Polski na Zimowych Igrzyskach Paralimpijskich od ośmiu lat. Ostatni raz Biało-Czerwoni sięgnęli po brąz podczas zmagań w Pjongczangu w 2018 roku. Pełna klasyfikacja medalowa tegorocznych igrzysk dostępna jest TUTAJ.

AA, Polsat Sport