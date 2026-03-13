Minuty do meczu, a tu takie wieści! Bogdanka LUK Lublin ogłosiła to na hali

Przypomnijmy - w maju 2025 roku Sawicki został zawieszony ze względu na podejrzenie zastosowania niedozwolonej substancji dopingującej. W styczniu tego roku siatkarz Bogdanki LUK Lublin odwołał się od tej decyzji do Światowej Agencji Antydopingowej (WADA), która pod koniec lutego przekazała najnowsze wieści ws. analizy próbek. Jak się okazało, zawieszenie Sawickiego zostało uchylone.

Sawicki szybko wrócił do treningów, a następnie do kadry meczowej mistrzów Polski - siatkarz znalazł się w składzie na mecz z Aluron CMC Wartą Zawiercie. Kibice i koledzy z drużyny przygotowali dla niego efektowne powitanie. Ale na tym nie koniec.

Jak się okazało, tuż przed meczem Bogdanka ogłosiła przedłużenie umowy z Sawickim. Siatkarz związał się umową z klubem na sezon 2026/2027.

26-letni przyjmujący w swojej karierze reprezentował barwy m.in. BBTS-u Bielsko-Biała i PGE Skry Bełchatów, natomiast od zeszłego sezonu jest związany z Bogdanką LUK Lublin, z którą wywalczył mistrzostwo Polski i Puchar Challenge.

BS, Polsat Sport