Mistrzostwa świata juniorów w łyżwiarstwie synchronicznym: Transmisja TV i stream online
Przed nami mistrzostwa świata juniorów w łyżwiarstwie synchronicznym. Na lodzie zobaczymy łącznie reprezentantów aż 19 krajów, w tym Polski. Transmisja tego wydarzenia będzie dostępna na kanale Polsatu Sport na platformie YouTube.
Po raz pierwszy mistrzostwa świata juniorów odbędą się w Polsce. Gospodarzem będzie gdańska Hala Olivia. Nie zabraknie również polskiej drużyny - mistrzyń kraju z Ice Fire Junior.
Na lodzie zobaczymy łącznie 24 formacje łyżwiarstwa synchronicznego z 19 krajów. Tytułu mistrzowskiego będzie bronił zespół Teams Elite Junior (USA). Ten przed rokiem okazał się lepszy od Fintastic Junior (Finlandia) oraz Skyliners Junior (USA).
Warto dodać, że każda drużyna składa się z 16 zawodników. Rywalizacja toczy się w dwóch programach: krótkim i dowolnym.
Zmagania rozpoczną się od programu krótkiego. Początek o godz. 16:00.
