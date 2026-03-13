Mistrzostwa świata juniorów w łyżwiarstwie synchronicznym: Transmisja TV i stream online

Zimowe

Przed nami mistrzostwa świata juniorów w łyżwiarstwie synchronicznym. Na lodzie zobaczymy łącznie reprezentantów aż 19 krajów, w tym Polski. Transmisja tego wydarzenia będzie dostępna na kanale Polsatu Sport na platformie YouTube.



Mistrzostwa świata juniorów w łyżwiarstwie synchronicznym: Transmisja TV i stream online

Po raz pierwszy mistrzostwa świata juniorów odbędą się w Polsce. Gospodarzem będzie gdańska Hala Olivia. Nie zabraknie również polskiej drużyny - mistrzyń kraju z Ice Fire Junior. 

 

ZOBACZ TAKŻE: Mamy medal na igrzyskach! Polak z brązem

 

Na lodzie zobaczymy łącznie 24 formacje łyżwiarstwa synchronicznego z 19 krajów. Tytułu mistrzowskiego będzie bronił zespół Teams Elite Junior (USA). Ten przed rokiem okazał się lepszy od Fintastic Junior (Finlandia) oraz Skyliners Junior (USA).

 

Warto dodać, że każda drużyna składa się z 16 zawodników. Rywalizacja toczy się w dwóch programach: krótkim i dowolnym.

 

Zmagania rozpoczną się od programu krótkiego. Początek o godz. 16:00.

 

Transmisja z tego wydarzenia będzie dostępna na kanale Polsatu Sport na platformie YouTube.

 

 

HP, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
INNEŁYŻWIARSTWO SYNCHRONICZNEMISTRZOSTWA ŚWIATA JUNIORÓWSPORTY ZIMOWEZIMOWE
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Damian Żurek: Mam nadzieję, że forma nie poszła jeszcze w piach i odbiję tu sobie igrzyska
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 