Mistrzostwa świata juniorów w łyżwiarstwie synchronicznym: Transmisja TV i stream online

Po raz pierwszy mistrzostwa świata juniorów odbędą się w Polsce. Gospodarzem będzie gdańska Hala Olivia. Nie zabraknie również polskiej drużyny - mistrzyń kraju z Ice Fire Junior.

Na lodzie zobaczymy łącznie 24 formacje łyżwiarstwa synchronicznego z 19 krajów. Tytułu mistrzowskiego będzie bronił zespół Teams Elite Junior (USA). Ten przed rokiem okazał się lepszy od Fintastic Junior (Finlandia) oraz Skyliners Junior (USA).

Warto dodać, że każda drużyna składa się z 16 zawodników. Rywalizacja toczy się w dwóch programach: krótkim i dowolnym.

Zmagania rozpoczną się od programu krótkiego. Początek o godz. 16:00.

Transmisja z tego wydarzenia będzie dostępna na kanale Polsatu Sport na platformie YouTube.

