Mourinho surowo ukarany! To pokłosie skandalu w meczu przeciwko Polakom

Komisja dyscyplinarna portugalskiej federacji wydała dwie decyzje, które skutecznie wykluczają 63-letniego trenera Benfiki z udziału w dwóch kolejnych występach drużyny.

Mourinho otrzymał karę jednego meczu za czerwoną kartkę, którą ujrzał pod koniec niedzielnego spotkania zakończonego remisem 2:2. Została ona nałożona za opuszczenie strefy technicznej i kopnięcie piłki w kierunku ławki rezerwowych Porto w geście świętowania zdobycia bramki. Mourinho twierdził, że próbował kopnąć piłkę na trybuny.

Znany z kontrowersyjnych zachowań szkoleniowiec otrzymał również 11-dniowe zawieszenie za wymianę zdań z asystentem trenera Porto Lucho Gonzalezem. Pierwsza ma obowiązywać podczas sobotniego spotkania Benfiki w Arouca. 11-dniowa sankcja wyklucza go z udziału w spotkaniu z Vitorią Guimaraes 21 marca.

Benfica oświadczyła, że odwoła się od tych decyzji. Nazwała karę dla Mourinho "niesprawiedliwą i nieuzasadnioną".

Komisja dyscyplinarna zauważyła, że Mourinho sprowokował konflikt z Gonzalezem, wykonując gest palcem wskazującym i kciukiem oraz wielokrotnie powtarzając "jesteś mały". Ten odpowiedział, nazywając Mourinho, który poprowadził Porto do tytułu Ligi Mistrzów w 2004 roku, "zdrajcą". Gonzalez otrzymał zawieszenie na jeden mecz oraz ośmiodniową dyskwalifikację.

Piłkarzami FC Porto są Jan Bednarek, Jakub Kiwior i Oskar Pietuszewski.

PAP