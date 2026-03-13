Musisz to zobaczyć! Piękne gole w europejskich pucharach (WIDEO)

W czwartek 12 marca odbyły się pierwsze mecze 1/8 finałów Ligi Europy i Ligi Konferencji. W sumie rozegrano aż 16 spotkań, w których strzelono 34 goli.

ZOBACZ TAKŻE: Jakub Kosecki podsumował mecz Lecha Poznań w LK. Surowe oceny

Jeżeli chodzi o zmagania w Lidze Europy, ze swoich występów mogą być zadowoleni między innymi piłkarze FC Porto, którzy pokonali VfB Stuttgart 2:1, czy zawodnicy Aston Villi, którzy rozprawili się z Lille. Wyniki wszystkich meczów Ligi Europy można zobaczyć TUTAJ. Poniżej prezentujemy natomiast dziesięć najlepszych goli strzelony w czwartkowych meczach drugiego największego europejskiego pucharu.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

W walce o triumf w Lidze Konferencji pozostają dwa polskie kluby - Lech Poznań i Raków Częstochowa. Ekipy z PKO BP Ekstraklasy nie mogą jednak pochwalić się dobrymi wynikami w 1/8 finału. "Kolejorz" przegrał u siebie z Szachtarem Donieck 1:3, natomiast "Medaliki" poległy w wyjazdowym starciu z Fiorentiną 1:2. Wyniki czwartkowych meczów Ligi Konferencji można zobaczyć TUTAJ. W załączonym materiale wideo prezentujemy natomiast najładniejsze bramki zdobyte w tej części zmagań.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

AA, Polsat Sport