Nie żyje były piłkarz reprezentacji Polski. To legenda klubu Ekstraklasy
Nie żyje Marian Kielec, legendarny napastnik Pogoni Szczecin. Zmarł w wieku 84 lat.
- Kielec rozegrał ponad 300 meczów dla Pogoni Szczecin, zdobywając 113 goli
- W sezonie 1962/1963 został królem strzelców Ekstraklasy z 18 golami
- Miał jeden występ w reprezentacji Polski
- W 1985 roku wyjechał do Kanady, gdzie został trenerem Polonii Hamilton
Kielec urodził się 6 marca 1942 roku w rumuńskiej miejscowości Kimpulung Mołdawski. Jak czytamy na oficjalnej stronie Pogoni, "ulubieniec kibiców Dumy Pomorza rozegrał ponad 300 oficjalnych meczów w naszych barwach. W I i II lidze zdobył 113 goli i pod tym względem jest najskuteczniejszym zawodnikiem w historii klubu".
ZOBACZ TAKŻE: Nie żyje mistrz olimpijski
W sezonie 1962/1963 został królem strzelców najwyższej klasy rozgrywkowej w Polsce - 18 goli.
W 1962 roku zadebiutował w reprezentacji Polski, rozgrywając 45 minut w towarzyskim spotkaniu przeciwko kadrze Maroka (1:1). Był to jego jedyny występ w narodowych barwach.
W 1985 roku wyjechał do Kanady, gdzie jako trener prowadził klub Polonia Hamilton.