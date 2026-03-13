Nie żyje były piłkarz reprezentacji Polski. To legenda klubu Ekstraklasy

Piłka nożna

Nie żyje Marian Kielec, legendarny napastnik Pogoni Szczecin. Zmarł w wieku 84 lat.

  • Kielec rozegrał ponad 300 meczów dla Pogoni Szczecin, zdobywając 113 goli
  • W sezonie 1962/1963 został królem strzelców Ekstraklasy z 18 golami
  • Miał jeden występ w reprezentacji Polski
  • W 1985 roku wyjechał do Kanady, gdzie został trenerem Polonii Hamilton

Kielec urodził się 6 marca 1942 roku w rumuńskiej miejscowości Kimpulung Mołdawski. Jak czytamy na oficjalnej stronie Pogoni, "ulubieniec kibiców Dumy Pomorza rozegrał ponad 300 oficjalnych meczów w naszych barwach. W I i II lidze zdobył 113 goli i pod tym względem jest najskuteczniejszym zawodnikiem w historii klubu".

 

W sezonie 1962/1963 został królem strzelców najwyższej klasy rozgrywkowej w Polsce - 18 goli.

 

W 1962 roku zadebiutował w reprezentacji Polski, rozgrywając 45 minut w towarzyskim spotkaniu przeciwko kadrze Maroka (1:1). Był to jego jedyny występ w narodowych barwach.

 

W 1985 roku wyjechał do Kanady, gdzie jako trener prowadził klub Polonia Hamilton.

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 