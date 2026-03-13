Nie żyje były piłkarz reprezentacji Polski. To legenda klubu Ekstraklasy

Kielec urodził się 6 marca 1942 roku w rumuńskiej miejscowości Kimpulung Mołdawski. Jak czytamy na oficjalnej stronie Pogoni, "ulubieniec kibiców Dumy Pomorza rozegrał ponad 300 oficjalnych meczów w naszych barwach. W I i II lidze zdobył 113 goli i pod tym względem jest najskuteczniejszym zawodnikiem w historii klubu".

W sezonie 1962/1963 został królem strzelców najwyższej klasy rozgrywkowej w Polsce - 18 goli.

W 1962 roku zadebiutował w reprezentacji Polski, rozgrywając 45 minut w towarzyskim spotkaniu przeciwko kadrze Maroka (1:1). Był to jego jedyny występ w narodowych barwach.

W 1985 roku wyjechał do Kanady, gdzie jako trener prowadził klub Polonia Hamilton.

