Obrońca tytułu za burtą! Znamy komplet półfinalistów Indian Wells

W 1/8 finału Draper, który niedawno wrócił do gry po półrocznej przerwie spowodowanej kontuzją, wyeliminował po trwającym ponad dwie i pół godziny meczu słynnego Serba Novaka Djokovicia.

Wyczerpujące spotkanie mogło mieć wpływ na pojedynek z Miedwiediewem. Pierwszą partię 24-letni Brytyjczyk przegrał gładko, w drugiej nawiązał walkę, ale ostatecznie po blisko godzinnym secie uległ rywalowi, który przełamał jego serwis przy stanie 5:5.

Rosjanin po raz czwarty z rzędu awansował do półfinału w Indian Wells. Teraz jego rywalem będzie Alcaraz, który pokonał Brytyjczyka Camerona Norriego 6:3, 6:4.

Drugą parę półfinałową tworzą wicelider światowego rankingu Włoch Jannik Sinner oraz Niemiec Alexander Zverev.

Wyniki ćwierćfinałów:

Daniił Miedwiediew (Rosja, 11) - Jack Draper (W. Brytania 14) 6:1, 7:5

Carlos Alcaraz (Hiszpania, 1) - Cameron Norrie (W. Brytania, 27) 6:3, 6:4

Alexander Zverev (Niemcy, 4) - Arthur Fils (Francja, 30) 6:2, 6:3

Jannik Sinner (Włochy, 2) - Learner Tien (USA, 25) 6:1, 6:2

PAP