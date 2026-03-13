Obrońca tytułu za burtą! Znamy komplet półfinalistów Indian Wells
Brytyjczyk Jack Draper nie obroni tytułu w turnieju ATP 1000 w Indian Wells. Rozstawiony z numerem 14. tenisista przegrał w ćwierćfinale z Daniiłem Miedwiediewem (11.) 1:6. 5:7. Rywalem Rosjanina w półfinale będzie lider światowego rankingu Hiszpan Carlos Alcaraz.
Learner Tien - Jannik Sinner. Skrót meczu
Carlos Alcaraz - Cameron Norrie. Skrót meczu
Jack Draper - Daniil Medvedev. Skrót meczu
Arthur Fils - Alexander Zverev. Skrót meczu
W 1/8 finału Draper, który niedawno wrócił do gry po półrocznej przerwie spowodowanej kontuzją, wyeliminował po trwającym ponad dwie i pół godziny meczu słynnego Serba Novaka Djokovicia.
Wyczerpujące spotkanie mogło mieć wpływ na pojedynek z Miedwiediewem. Pierwszą partię 24-letni Brytyjczyk przegrał gładko, w drugiej nawiązał walkę, ale ostatecznie po blisko godzinnym secie uległ rywalowi, który przełamał jego serwis przy stanie 5:5.
ZOBACZ TAKŻE: Novak Djoković za burtą! Obrońca tytułu górą w niesamowitym meczu
Rosjanin po raz czwarty z rzędu awansował do półfinału w Indian Wells. Teraz jego rywalem będzie Alcaraz, który pokonał Brytyjczyka Camerona Norriego 6:3, 6:4.
Drugą parę półfinałową tworzą wicelider światowego rankingu Włoch Jannik Sinner oraz Niemiec Alexander Zverev.
Wyniki ćwierćfinałów:
Daniił Miedwiediew (Rosja, 11) - Jack Draper (W. Brytania 14) 6:1, 7:5
Carlos Alcaraz (Hiszpania, 1) - Cameron Norrie (W. Brytania, 27) 6:3, 6:4
Alexander Zverev (Niemcy, 4) - Arthur Fils (Francja, 30) 6:2, 6:3
Jannik Sinner (Włochy, 2) - Learner Tien (USA, 25) 6:1, 6:2