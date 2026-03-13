Ostatni akord sezonu! Semirunnij największą gwiazdą mistrzostw Polski

Nasi reprezentanci po wyczerpującym wieloboju na legendarnym torze Thialf (Heerenveen) udowodnili, że również na finiszu sezonu są w stanie nawiązywać równorzędną walkę z najlepszymi na świecie. Doskonale spisał się zwłaszcza Władimir Semirunnij, który po wywalczeniu w lutym w Mediolanie olimpijskiego srebra na dystansie 10 km tym razem został trzecim zawodnikiem świata w wieloboju. Z bardzo dobrej strony pokazały się m.in. Kaja Ziomek-Nogal, czwarta w kobiecym wieloboju sprinterskim, oraz Martyna Baran, która występami na 500 m kolejny raz udowodniła, iż należy uznawać ją za zawodniczkę z szerokiego światowego topu. Dodając do tych sukcesów wcześniejsze medale Polaków w Pucharach Świata czy w mistrzostwach Europy, z pełnym przekonaniem można stwierdzić, że kończący się sezon był niezwykle udany dla naszej reprezentacji.

– Na każdym kroku przez ostatnie lata powtarzaliśmy, że nasza reprezentacja jest rozwojowa, a zawodnicy mają wszelkie predyspozycje, aby walczyć o najwyższe cele. Miejsca osiągane przez Vladimira, Damiana czy Kaję, jasno wskazują, iż poczyniliśmy ogromne postępy i medale nie są dziełem przypadku, tylko ciężkiej, systematycznej pracy wykonanej razem ze sztabem szkoleniowym – podkreśla Konrad Niedźwiedzki, dyrektor sportowy Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego.

Trudy ostatnich tygodni sprawiają jednak, że nie wszyscy będą w stanie wystartować w weekend w Tomaszowie Mazowieckim. Pewne jest, że w tamtejszej Arenie Lodowej nie zobaczymy m.in. zmagającego się z chorobą Damiana Żurka czy Piotra Michalskiego. Wobec ich nieobecności głównym kandydatem do wygrania wieloboju mężczyzn będzie Marek Kania. – Piotrkowi od dłuższego czasu doskwierają problemy z biodrem i chce wykorzystać przerwę między sezonami na wyleczenie urazu – dopowiada Niedźwiedzki.

Gwiazdą numer jeden podczas MP w Tomaszowie Mazowieckim będzie bez wątpienia Semirunnij, który przeżywa najlepszy okres w swojej karierze. W Mediolanie, w debiucie olimpijskim sięgnął po srebro igrzysk w biegu na dystansie 10 000 m, a w rywalizacji na 1500 m zajął dobre, dziesiąte miejsce. Co więcej, w ubiegły weekend w Heerenveen Semirunnij wywalczył brąz MŚ w wieloboju, który jest pierwszym męskim polskim medalem w historii tej imprezy. Co więcej, 23-latek znakomicie radzi sobie z presją. Wliczając styczniowe ME w Tomaszowie i ubiegłoroczne MŚ w Hamar, Semirunnij przywoził medal z czterech ostatnich zawodów rangi mistrzowskiej.

– Władek jest profesjonalistą w każdym calu, kocha rywalizację i cieszymy się, że młodsi zawodnicy będą mogli z bliska podpatrzeć, jak na torze i poza nim pracuje wicemistrz olimpijski – dodaje Niedźwiedzki.

W tomaszowskiej Arenie nie zabraknie uzdolnionych, nastoletnich panczenistów. Na starcie wielobojowych MP stanie m.in. Wiktoria Dąbrowska, która podczas niedawnych mistrzostw świata juniorów w Inzell była trzecia na 500 m. – Dla trenerów pierwszej reprezentacji będzie to dodatkowa szansa, by zobaczyć na własne oczy, jak potencjalni kadrowicze spisują się w bezpośredniej rywalizacji z dużo bardziej doświadczonymi zawodnikami – mówi Niedźwiedzki.

Początek dwudniowych MP w wieloboju i wieloboju sprinterskim w Tomaszowie Mazowieckim w sobotę, 14 marca, o godzinie 10:00. Transmisja z obu dni zawodów na antenach Polsatu Sport i online na Polsat Box Go.

