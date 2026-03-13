Piąta Kryształowa Kula z rzędu! Poznaliśmy triumfatora Pucharu Świata

Najlepszy w Courchevel okazał się Austriak Vincent Kriechmayr, wyprzedzając Włocha Giovanniego Franzoniego o 0,09 s. Trzeci Odermatt stracił do zwycięzcy 0,31. Polacy nie startowali.

ZOBACZ TAKŻE: Złe wieści dla fanów skoków! Weekendowe zawody PŚ pod znakiem zapytania

W klasyfikacji generalnej PŚ - na sześć zawodów przed końcem cyklu - 28-letni Austriak wyprzedza o 632 pkt urodzonego w Norwegii Brazylijczyka Lucasa Pinheiro Braathena, który nie startuje w zjazdach.

Po raz pierwszy Odermatt sięgnął po dużą Kryształową Kulę w sezonie 2021/22 i od tej pory trwa jego dominacja na alpejskich stokach.

PAP