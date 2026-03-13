Trener piłkarzy Legii Warszawa Marek Papszun przyznał przed piątkowym meczem z Radomiakiem, że bardzo dużo drużyn walczy obecnie o utrzymanie w PKO BP Ekstraklasie, prawie pół ligi. - Dla mnie ważne jest to, że w ostatnich spotkaniach punktowaliśmy i nasza forma idzie w górę - dodał.

Podopieczni Paszuna, który objął stanowisko trenera Legii w zimowej przerwie, nie przegrali pięciu ostatnich meczów. W miniony weekend pokonali u siebie Cracovię 1:0, ale wciąż znajdują się w strefie spadkowej - na 16. miejscu, ze stratą jednego punktu do bezpiecznej lokaty.

ZOBACZ TAKŻE: Niepokojące wieści dla Urbana. I to tuż przed zgrupowaniem

- Ścisk jest duży, tabela bardzo płaska. Pozostało dziesięć kolejek, czyli 30 punktów do zdobycia. Wszystko mocno się tasuje. My musimy patrzeć na siebie. Jeżeli będziemy punktowali, to wyjdziemy z tej strefy spadkowej. Zespołów walczących utrzymanie jest bardzo dużo, prawie pół ligi. A nie wiadomo, co będzie za pięć kolejek. W tej lidze każdy może wygrać z każdym - powiedział Papszun podczas środowej konferencji prasowej.

- Nie patrzę na nas przez pryzmat tego, na którym jesteśmy miejscu w tabeli, lecz na to, czy idziemy do przodu i się rozwijamy. Ważne, że w ostatnich spotkaniach punktowaliśmy i nasza forma idzie w górę. Skupiamy się tylko na sobie, aby jak najlepiej przygotować się do kolejnego spotkania. Musimy tam wygrać - zaznaczył.

Relacja live i wynik na żywo meczu Radomiak Radom - Legia Warszawa na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:30.

PAP