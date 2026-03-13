Piątkowe starcie śmiało można określić mianem hitu PlusLigi. Liderujący tabeli siatkarze z Zawiercia zmierzą się na wyjeździe z trzecią siłą rozgrywek, a zarazem obrońcą mistrzowskiego tytułu. Choć obie drużyny mogą pochwalić się świetną serią sześciu zwycięstw z rzędu we wszystkich rozgrywkach, to podopieczni Michała Winiarskiego dyktują warunki w lidze i mają na swoim koncie aż 56 punktów.

Zespół prowadzony przez trenera Stephane'a Antigę zgromadził o dziewięć "oczek" mniej. Należy jednak zaznaczyć, że ekipa z Lublina rozegrała o jedno spotkanie mniej od aktualnego lidera zmagań.

Co istotne, Warta jest już pewna triumfu w fazie zasadniczej. Choć do jej zakończenia pozostały jeszcze dwie pełne serie gier, a niektóre kluby muszą odrobić ligowe zaległości, to "Jurajscy Rycerze" już zagwarantowali sobie najwyższą lokatę w tabeli.

Warto przypomnieć, że w poprzednim starciu obu ekip lepszy okazał się zespół z Zawiercia, który pokonał Bogdankę 3:2.

