ZAKSA wciąż walczy o awans do pierwszej "ósemki" fazy zasadniczej PlusLigi. Kędzierzynianie plasują się obecnie na dziewiątej pozycji w tabeli, jednak do wyprzedzającego ich o jedną lokatę Energa Trefla Gdańsk tracą zaledwie punkt. W minionej kolejce podopieczni Andrei Gianiego pokonali przed własną publicznością Steam Hemarpol Politechnikę Częstochowa 3:1 i tym samym przerwali serię trzech ligowych porażek z rzędu.

Ich najbliżsi rywale z Chełma znajdują się na przedostatnim miejscu w ligowym zestawieniu. Zgromadzili jednak na swoim koncie tyle samo punktów, co dwunasty Barkom-Każany Lwów. W pięciu ostatnich spotkaniach odnotowali oni tylko jedno zwycięstwo - w ramach 24. serii gier pokonali Ślepsk Malow Suwałki 3:1.

Warto przypomnieć, że w pierwszym starciu obu drużyn w tym sezonie siatkarze z Chełma triumfowali 3:1.

Relacja live i wynik na żywo meczu InPost ChKS Chełm - ZAKSA Kędzierzyn-Koźle na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 17:30.

ŁO, Polsat Sport