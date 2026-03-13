PlusLiga. Wyniki i skróty meczów 26. kolejki (WIDEO)

Dwudziesta szósta kolejka to teoretycznie ostatnia, ale jednak nie ostatnia seria spotkań fazy zasadniczej. Do rozegrania pozostanie jeszcze... 14. kolejka, a niektóre drużyny mają również inne zaległe spotkania.

W piątkowych spotkaniach wygrywali goście. Pewny utrzymania w lidze InPost ChKS Chełm przegrał z walczącą o grę w play-off ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle 0:3. W hitowym starciu Bogdanka LUK Lublin uległa Aluron CMC Warcie Zawiercie w trzech setach. Zawiercianie już przed tym spotkaniem mieli zapewnione pierwsze miejsce w tabeli po fazie zasadniczej.

W sezonie 2025/2026 w PlusLidze rywalizuje czternaście zespołów, które w fazie zasadniczej rozegrają dwie rundy (mecz i rewanż) systemem "każdy z każdym". Osiem czołowych ekip w tabeli wywalczy awans do fazy play-off.

Transmisje meczów PlusLigi na sportowych antenach Polsatu i na Polsat Box Go.

Wyniki meczów 26. kolejki i tabela ekstraklasy siatkarzy:

2026-03-13: InPost ChKS Chełm - ZAKSA Kędzierzyn-Koźle 0:3 (29:31, 17:25, 18:25)

2026-03-13: Bogdanka LUK Lublin - Aluron CMC Warta Zawiercie 0:3 (19:25, 16:25, 16:25)

2026-03-14: JSW Jastrzębski Węgiel - Cuprum Stilon Gorzów (sobota, godzina 14.45; transmisja – Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2)

2026-03-14: Energa Trefl Gdańsk - Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa (sobota, godzina 20.00; transmisja – Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2)

2026-03-15: PGE GiEK Skra Bełchatów - PGE Projekt Warszawa (niedziela, godzina 14.45; transmisja – Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2)

2026-03-15: Barkom Każany Lwów - Ślepsk Malow Suwałki (niedziela, godzina 20.00; transmisja – Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2)

2026-03-16: Asseco Resovia Rzeszów - Indykpol AZS Olsztyn (poniedziałek, godzina 17.30; transmisja – Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2).

