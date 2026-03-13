Zaczynamy mistrzostwa świata! Polacy walczą o medale

– Czas na dobre ściganie – stwierdziła Urszula Kamińska, jedna z trenerek polskiej kadry.

W tym sezonie dla Biało-Czerwonych najważniejsze były igrzyska olimpijskie i to pod tę imprezę budowano najlepszą formę. Najpierw trzeba było się jednak zakwalifikować na najważniejszą imprezę czterolecia w cyklu World Tour, a ostatecznie do Mediolanu pojechało pięcioro polskich zawodników: Gabriela Topolska, Natalia Maliszewska, Kamila Sellier, Michał Niewiński i Felix Pigeon. Najlepiej z Biało-Czerwonych zaprezentował się ostatni z nich. Najrówniej jeżdżący z Polaków w tym sezonie Pigeon zajął ósme miejsce w wyścigu na 500 metrów.

ZOBACZ TAKŻE: Złe wieści dla fanów skoków! Weekendowe zawody PŚ pod znakiem zapytania

– Zawsze jesteśmy nastawieni na walkę i ściganie się z najlepszymi. Dlatego dla tych, którzy chcą wygrać tytuł, nie powinno brakować po igrzyskach motywacji – podkreśliła Kamińska.

Biało-Czerwoni za ocean polecieli już kilkanaście dni przed imprezą. Wszystko po to, żeby zaadaptować się do warunków na torze w Montrealu, a przede wszystkim dostosować się do różnicy czasowej.

– Zbudować formę od nowa w tak krótkim czasie to raczej sprawa niemożliwa, ale mogliśmy solidnie popracować i skupić się na jakości pracy, która przełoży się na wynik. Mieliśmy na to trochę czasu – podkreśliła Kamińska.

W Kanadzie o medale powalczą Topolska, Maliszewska, Nikola Mazur, Kornelia Woźniak, Niewiński, Pigeon, Łukasz Kuczyński, Neithan Thomas i Paweł Adamski. Zabraknie natomiast Kamili Sellier, która podczas igrzysk miała fatalny wypadek i dochodzi do siebie po operacji oczodołu. Jej miejsce zajmie dotychczasowa rezerwowa, czyli Woźniak. To młoda zawodniczka, która doskonale spisuje się w juniorskich zawodach, a teraz dostanie okazję jazdy w elicie i to w bardzo ważnej imprezie.

– Kamila dochodzi do siebie, ale musimy być cierpliwi, bo ten proces jeszcze trochę potrwa. W jej miejsce pojedzie Kornelia, która będzie reprezentowała młode pokolenie w tej kadrze. O co walczymy? Jak zawsze o jak najlepszy wynik. Interesują nas finały, bo tylko w nich można się ścigać o medale. Mam nadzieję, że zawodnicy są głodni sukcesu – zaznaczyła Kamińska.

W tym sezonie w Montrealu podczas zawodów World Tour polska sztafeta mieszana zajęła trzecie miejsce.

Zawody kwalifikacyjne rozpoczną się już w piątek, a na sobotę i niedzielę zaplanowano wyścigi finałowe.

Transmisje sobotnich i niedzielnych zmagań na antenach Polsatu Sport i online na Polsat Box Go.