Rekord transferowy! Gwiazda opuściła PKO BP Ekstraklasę

Skrzydłowy Radomiaka Capita został piłkarzem występującego w amerykańskiej lidze MLS Sportingu Kansas City - poinformował radomski klub, który na tym transferze zarobi rekordową kwotę 2,3 mln dolarów.

24-letni reprezentant Angoli trafił do Radomiaka latem 2023 roku z portugalskiej Estreli Amadora. Wystąpił w 37 meczach ekstraklasy, w których zdobył 12 bramek i zanotował dwie asysty.

 

Radomiak zajmuje obecnie 10. miejsce w tabeli ekstraklasy z dorobkiem 32 punktów. W piątkowym meczu 25. kolejki ekstraklasy zmierzy się na swoim stadionie z Legią Warszawa.

BS, PAP
