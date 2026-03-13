Rekord transferowy! Gwiazda opuściła PKO BP Ekstraklasę
Skrzydłowy Radomiaka Capita został piłkarzem występującego w amerykańskiej lidze MLS Sportingu Kansas City - poinformował radomski klub, który na tym transferze zarobi rekordową kwotę 2,3 mln dolarów.
Capita odszedł z Radomiaka.
- Capita, 24-letni reprezentant Angoli, dołączył do Radomiaka latem 2023 roku z portugalskiej Estreli Amadora
- Rozegrał 37 meczów w ekstraklasie, zdobywając 12 bramek i zaliczając dwie asysty
- Radomiak zajmuje 10. miejsce w tabeli ekstraklasy z 32 punktami
- W piątek Radomiak zmierzy się z Legią Warszawa na własnym stadionie
24-letni reprezentant Angoli trafił do Radomiaka latem 2023 roku z portugalskiej Estreli Amadora. Wystąpił w 37 meczach ekstraklasy, w których zdobył 12 bramek i zanotował dwie asysty.
Radomiak zajmuje obecnie 10. miejsce w tabeli ekstraklasy z dorobkiem 32 punktów. W piątkowym meczu 25. kolejki ekstraklasy zmierzy się na swoim stadionie z Legią Warszawa.
