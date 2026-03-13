Roman Kosecki grzmi! "Liczę na służby w naszym kraju, żeby takie rzeczy tępiły"

Niedawno Polski Związek Piłki Nożnej wydał komunikat, w którym poinformował, że jeden z piłkarzy grający w polskiej lidze został zawieszony aż na pięć lat z powodu: "podejrzenia match-fixingu w meczu o mistrzostwo 2. Ligi w dniu 15 sierpnia 2025 r. pomiędzy klubami Rekord Bielsko-Biała a Sokół Kleczew oraz niedozwolonych zakładów bukmacherskich zawartych w okresie od 25.09.2022 r. do 17.08.2025 roku".

ZOBACZ TAKŻE: Jakub Kosecki podsumował mecz Lecha Poznań w LK. Surowe oceny



Na ten temat w programie "Kosa na Kosę" wypowiedział się Roman Kosecki.

- Głupota ludzka nie zna granic. Liczę na służby w naszym kraju, żeby takie rzeczy tępiły. Kary są surowe. Przychodzisz na mecz z dzieckiem, siedzisz i kibicujesz, a ktoś na boisku "cwaniakuje", specjalnie się przewraca, albo popełnia błąd, żeby zarobić pieniądze. To jest straszne - ocenił.

Były reprezentant Polski odniósł się również do innej sytuacji. Ostatnio media społecznościowe obiegły zdjęcia ze stadionu Widzewa Łódź. "Kibice" Lecha Poznań, którzy przyjechali tam na mecz PKO BP Ekstraklasy, zniszczyli toalety i inne elementy łódzkiego obiektu.

- Nie można w ten sposób postępować. Jedziesz to innego miasta i kim ty jesteś? Kibiców od momentu wyjazdu, do momentu dojechania na stadion odprowadza policja. Mają pełną ochronę. Potem przyjeżdżają i robią takie rzeczy. Wracają i znowu są chronieni, żeby czegoś nie zniszczyli. Ja się z tym nie zgadzam. Stadiony są budowane z naszych pieniędzy. To jest straszne i brzydkie zachowanie. To idzie w świat - podsumował Kosecki.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

AA, Polsat Sport