Skra przekazała komunikat! Siatkarz zostaje na dłużej w Bełchatowie

W piątek 13 marca w mediach społecznościowych zespołu z PlusLigi pojawił się oficjalny komunikat dotyczący przedłużenia kontraktu z Nowakiem.

"Dobre wiadomości przychodzą również w piątek 13-tego i to w samo południe! Mateusz Nowak zagra w PGE GiEK Skrze Bełchatów również w sezonie 2026/2027" - napisano.

- Mateusz to zawodnik o ogromnym potencjale, dlatego cieszymy się, że w kolejnym sezonie nadal będzie częścią PGE GiEK Skry Bełchatów. Mimo młodego wieku już pokazał, że potrafi rywalizować na poziomie PlusLigi, a jego rozwój jest bardzo widoczny – powiedział Michał Bąkiewicz, Prezes KPS Skra Bełchatów S.A. cytowany w oficjalnym komunikacie klubu.



Nowak gra w Skrze od 2023 roku, wcześniej występował w ekipie SMS PZPS Spała. W sumie urodzony w 2004 roku rozegrał w PlusLidze 27 meczów, w których zdobył łącznie 60 punktów. W tym sezonie środkowy pojawił się na parkiecie w sześciu spotkaniach, zdobywając 17 "oczek".

