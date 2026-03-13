Skra przekazała komunikat! Siatkarz zostaje na dłużej w Bełchatowie

PGE GiEK Skra Bełchatów w piątek przekazała informację dotyczącą Mateusza Nowaka. Urodzony w 2004 roku siatkarz będzie reprezentował klub z Bełchatowa również w sezonie 2026/2027.

Siatkarz w żółto-czarnej koszulce z numerem 13 atakuje piłkę nad siatką, podczas gdy inny zawodnik w białej koszulce próbuje go zablokować.
Mateusz Nowak na dłużej w Bełchatowie
PGE GiEK Skra Bełchatów
Mateusz Nowak

W piątek 13 marca w mediach społecznościowych zespołu z PlusLigi pojawił się oficjalny komunikat dotyczący przedłużenia kontraktu z Nowakiem. 

 

"Dobre wiadomości przychodzą również w piątek 13-tego i to w samo południe! Mateusz Nowak zagra w PGE GiEK Skrze Bełchatów również w sezonie 2026/2027" - napisano. 

 

 

- Mateusz to zawodnik o ogromnym potencjale, dlatego cieszymy się, że w kolejnym sezonie nadal będzie częścią PGE GiEK Skry Bełchatów. Mimo młodego wieku już pokazał, że potrafi rywalizować na poziomie PlusLigi, a jego rozwój jest bardzo widoczny – powiedział Michał Bąkiewicz, Prezes KPS Skra Bełchatów S.A. cytowany w oficjalnym komunikacie klubu.


Nowak gra w Skrze od 2023 roku, wcześniej występował w ekipie SMS PZPS Spała. W sumie urodzony w 2004 roku rozegrał w PlusLidze 27 meczów, w których zdobył łącznie 60 punktów. W tym sezonie środkowy pojawił się na parkiecie w sześciu spotkaniach, zdobywając 17 "oczek".

